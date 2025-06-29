إيلاف من لندن: مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب ذروة فصل الصيف، يتزايد الإقبال على تناول البطيخ بأنواعه، لما له من فوائد صحية، ودوره في ترطيب الجسم. غير أن خبراء تغذية حذروا من خطأ شائع في التعامل مع هذه الفاكهة الصيفية قد يحوّلها من غذاء منعش إلى مصدر محتمل للتسمم.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Verywell Health" الصحي، فإن تقطيع البطيخ مباشرة دون غسل قشرته الخارجية يعرض المستهلك لخطر التلوث البكتيري. ويكمن الخطر في انتقال البكتيريا الموجودة على السطح الخارجي، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، إلى داخل اللب بواسطة السكين، خاصة إذا تُركت الثمرة المقطعة في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة دون تبريد مناسب.

وأشار التقرير إلى أن مصادر تلوث القشرة قد تعود إلى المزرعة، أو أثناء النقل، أو من خلال أسطح غير نظيفة في المتاجر والمطابخ. ونظرًا لنمو البطيخ على سطح الأرض، فإن قشرته معرضة أيضًا للملوثات مثل الأوساخ والمياه غير المعقمة أو فضلات الحيوانات.

إجراءات الوقاية:

لمنع الإصابة بالتسمم، ينصح خبراء الصحة باتباع الخطوات التالية عند تحضير البطيخ:

• غسل اليدين جيدًا قبل وبعد لمس الفاكهة.

• شطف القشرة بالماء الجاري مع فركها يدويًا أو باستخدام فرشاة خاصة بالخضروات.

• تجفيف السطح الخارجي بمنشفة نظيفة أو مناديل ورقية لتقليل الرطوبة.

• استخدام أدوات نظيفة ومعقمة مثل السكاكين وألواح التقطيع.

التخزين الآمن:

بعد التقطيع، يُفضل تخزين قطع البطيخ مباشرة في الثلاجة داخل وعاء محكم الإغلاق أو كيس بلاستيكي مُغلق. كما يجب ضبط حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية أو أقل، لمنع نمو البكتيريا، والحفاظ على طزاجة الفاكهة لفترة أطول.