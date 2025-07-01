إيلاف من لندن: حذّر أخصائي النوم البريطاني مارتن سيلي من خطأ شائع يرتكبه كثير من المسافرين أثناء إقامتهم في الفنادق، قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الجرب، حتى في الفنادق الفاخرة، بسبب احتمالية وجود عثّ الجلد المجهري في المفروشات.

وأوضح سيلي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، أن وضع الأمتعة مباشرة على سرير الفندق قد يسهّل انتقال العث من الفراش إلى الحقائب، وبالتالي حمله إلى المنازل لاحقاً. وأضاف أن العث، المسؤول عن الإصابة بالجرب، يستطيع البقاء مختبئاً في الأغطية والمراتب، لا سيما في الأماكن غير المعقمة بالشكل الكافي.

وينصح الخبير بتجنّب وضع الأمتعة على الأسرّة أو السجاد، والاكتفاء برفعها على الكراسي أو الطاولات المخصصة. كما يُفضل إخراج الحاجات الضرورية فقط من الحقيبة، في حال وجود شكوك بشأن نظافة الغرفة.

ويُعد الجرب مرضاً جلدياً معدياً يتسبب في حكة شديدة، خاصةً خلال الليل، وغالباً ما يظهر بين الأصابع والمرفقين والمناطق الحساسة. وتشمل الأعراض أيضاً نتوءات حمراء صغيرة أو خطوط طفح جلدي.

وبالإضافة إلى الجرب، حذّر سيلي من بقّ الفراش، مشيراً إلى أن أبرز علاماته هي وجود بقع بنية مائلة إلى الحُمرة على الملاءات أو آثار لدغ تظهر بشكل متعرج. ودعا إلى فحص فراش الفندق بدقة، خصوصاً في طيات المراتب وإطارات السرير وألواح الرأس. وفي حال الاشتباه بوجود حشرات، يجب إبلاغ إدارة الفندق فوراً.

أما عند العودة إلى المنزل واكتشاف وجود حشرات أو الإصابة بالجرب، فأوصى الخبير بـ:

• تنظيف الأغطية والمناشف في ماء ساخن لا يقل عن 60 درجة مئوية.

• تنظيف المكان جيداً باستخدام مكنسة كهربائية أو بخار ساخن.

• عزل الأغراض التي لا يمكن غسلها داخل أكياس بلاستيكية لمدة 72 ساعة.

• معالجة جميع أفراد المنزل في الوقت نفسه لتجنب انتقال العدوى مجدداً.

وأكد سيلي أن أعراض الجرب وبقّ الفراش قد تؤثر على النوم وجودته، ويمكن تخفيف الحكة عبر تناول مضادات الهيستامين أو استخدام مستحضرات موضعية قبل النوم، مع إبقاء الغرفة باردة واستخدام أغطية خفيفة.