إيلاف من لندن: كشفت دراسة طبية حديثة نُشرت في مجلة Frontiers in Psychiatry أن تجاهل وجبة الإفطار قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الصحة النفسية والعقلية، خصوصًا بين الشباب، محذّرة من أن هذه العادة قد تسهم في زيادة معدلات الاكتئاب والقلق وضعف الأداء العقلي والاجتماعي.

وأجريت الدراسة من قبل باحثين في هونغ كونغ، وشملت عينة من 3154 شابًا، حيث تبين أن 15% منهم لا يتناولون الإفطار بشكل يومي، فيما يلتزم 33% فقط بهذه العادة الصحية بانتظام.

وأظهرت النتائج أن تجاوز وجبة الإفطار يرتبط بارتفاع مستويات القلق، والاكتئاب، وتراجع القدرة على التركيز والانتباه، وهو ما ينعكس سلبًا على الأداء الدراسي والتواصل الاجتماعي. وأشارت الدراسة إلى أن ضعف التركيز وحده يُفسر نحو ثلث العلاقة بين تخطي الإفطار وظهور أعراض الاكتئاب.

كما حذر الباحثون من أن إهمال وجبة الإفطار يؤدي إلى الشعور بالوهن العام وقلة النشاط خلال اليوم، نتيجة انخفاض مستويات الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية لعمل الدماغ والجهاز العصبي. وأضافوا أن هذه العادة قد تُفاقم أيضًا مشاكل المعدة، خصوصًا لدى المصابين بالقرحة، وقد تسبب هبوطًا خطيرًا في سكر الدم لدى مرضى السكري الذين يتناولون أدوية خافضة للسكر.

وأكدت الدراسة أن تناول الإفطار بانتظام يمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية وقائية لتعزيز الصحة النفسية لدى فئة الشباب، داعية إلى إدراج هذه العادة في برامج التوعية بالصحة العقلية في المدارس والجامعات.

وينصح الأطباء بأن تتضمن وجبة الإفطار أطعمة غنية بالبروتينات والفيتامينات، مع تجنّب الإفراط في السكريات خلال الصباح، للوقاية من السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.