

إيلاف من لندن: في خطوة اعتُبرت تحولاً كبيراً في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة على استخدام عقار جديد يؤخذ على شكل حقنة نصف سنوية، أظهرت الدراسات أنه قادر على منع انتقال العدوى بنسبة تصل إلى 100%.

العقار الجديد، المعروف علمياً باسم ليناكابافير، وتسوقه شركة Gilead Sciences تحت الاسم التجاري "يزتوجو" (Sunlenca/Yztoju)، خضع لتقييم من الهيئة الأوروبية للأدوية التي وصفته بأنه "فعّال للغاية" ويشكل "مصلحة صحية عامة كبرى" على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويمثل هذا التطور بارقة أمل جديدة في الجهود العالمية للحد من انتشار فيروس HIV، الذي يهاجم الجهاز المناعي ويقود، في حال عدم معالجته، إلى مرض الإيدز (AIDS) — وهو المرحلة المتقدمة والخطيرة من الإصابة.

وتنتظر التوصية مصادقة المفوضية الأوروبية، التي من المتوقع أن تفتح الباب أمام استخدام هذا الدواء في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وتستند التوصية إلى نتائج دراسات أجريت خلال العام الماضي، أظهرت أن العقار فعال تماماً في الوقاية من الإصابة بالفيروس لدى النساء والرجال، مما يجعله أحد أكثر خيارات الوقاية الواعدة في العقود الأخيرة، خاصة في أوساط الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ويرى خبراء أن اعتماد هذا العلاج طويل الأمد يمكن أن يساهم في تسريع الوصول إلى هدف عالمي طموح: إنهاء انتقال فيروس HIV كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030.