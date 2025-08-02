إيلاف من لندن: رغم الاعتقاد السائد بأن أطول كسوف كلي للشمس في القرن الحادي والعشرين سيحدث يوم 2 أغسطس 2025، إلا أن الحقيقة العلمية تُظهر أن هذا الحدث الفلكي النادر سيقع يوم 2 أغسطس 2027، وسيجتاح 11 دولة، بينها 9 دول عربية، مانحًا ملايين البشر فرصة نادرة لمعايشة لحظات من "الليل في وضح النهار".

ووفقًا لبيانات وكالة الفضاء الأوروبية وتقارير نشرتها ناسا، فإن مسار الكسوف الكلي سيبدأ من جنوب إسبانيا، ويمر عبر المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، ثم يعبر السعودية واليمن، وصولاً إلى السودان والصومال. وسيشاهد سكان هذه الدول الكسوف الكامل، بينما سيشهد سكان أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا كسوفًا جزئيًا يمتد على رقعة جغرافية واسعة.

ويكتسب كسوف 2 أغسطس 2027 أهمية استثنائية، لكونه يجمع بين الندرة والزمن الطويل. ففي هذا اليوم، سيكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، ما يجعله قادرًا على حجب الشمس بشكل تام ولفترة طويلة نسبيًا، تمتد إلى أكثر من 6 دقائق في بعض المناطق.

ويصل عرض ظل القمر إلى حوالي 258 كيلومترًا، بينما يمتد طوله على الأرض لأكثر من 15,000 كيلومتر، مغطياً مساحة تقارب 2.5 مليون كيلومتر مربع. هذه المعطيات تجعل من الكسوف أحد أطول وأوسع الكسوفات الكلية في العصر الحديث، وإن كان يغطي جزءًا محدودًا من كوكب الأرض.

المواعيد الأساسية للكسوف (بالتوقيت العالمي UTC):

• بداية الكسوف الجزئي: 07:30

• بداية الكسوف الكلي: 08:23

• ذروة الكسوف: 10:07

• نهاية الكسوف الكلي: 11:50

• نهاية الكسوف الجزئي: 12:44

