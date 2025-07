إيلاف من واشنطن: في واقعة غير مألوفة أثارت اهتمام السلطات وخبراء السلامة النووية، عثر العاملون في موقع "سافانا ريفر" النووي بولاية كارولينا الجنوبية على عش دبابير ملوث إشعاعياً بالقرب من المنشأة، وذلك في الثالث من يوليو الجاري.

وأظهرت الفحوصات المخبرية أن مستويات التلوث الإشعاعي في العش تجاوزت عشرة أضعاف الحد المسموح به وفق المعايير الفيدرالية الأمريكية، مما استدعى تدخلاً سريعاً من الفرق المختصة.

