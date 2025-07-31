إيلاف من واشنطن: في واقعة غير مألوفة أثارت اهتمام السلطات وخبراء السلامة النووية، عثر العاملون في موقع "سافانا ريفر" النووي بولاية كارولينا الجنوبية على عش دبابير ملوث إشعاعياً بالقرب من المنشأة، وذلك في الثالث من يوليو الجاري.

وأظهرت الفحوصات المخبرية أن مستويات التلوث الإشعاعي في العش تجاوزت عشرة أضعاف الحد المسموح به وفق المعايير الفيدرالية الأمريكية، مما استدعى تدخلاً سريعاً من الفرق المختصة.

وقد تم رش العش وإبادته بالكامل، مع التأكيد على عدم وجود أي دبابير حية بداخله لحظة العثور عليه. وأكدت إدارة الموقع أن التلوث الإشعاعي يقتصر على العش فقط، وأنه لم ينتقل إلى البيئة المحيطة أو يسبب أي تسرب في أنظمة التحكم بالإشعاع داخل المنشأة النووية. وفي إجراء احترازي، تم عزل المنطقة المحيطة بالعش وفحصها بشكل دقيق، ولم تُسجّل أي مستويات إشعاعية خارجة عن النطاق الطبيعي، بحسب ما أكده متحدث رسمي باسم الموقع.

وأشار المتحدث إلى أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو بيئية، كما لم يشكل تهديداً للسكان القريبين من المنشأة. ويُذكر أن موقع "سافانا ريفر" كان يُستخدم سابقاً لإنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية، مما يفسر حساسية الحادث واهتمام وسائل الإعلام المحلية التي سارعت بطلب توضيحات إضافية من وزارة الطاقة الأمريكية حول تفاصيل هذا الاكتشاف غير المعتاد.

