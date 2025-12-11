يبدو البشر يشبهون حيوانات السرقاط (meerkats) في طريقة الارتباط بشريك واحد، وفقاً لدراسة فحصت أنماط التزاوج الأحادي لدى كائنات مختلفة.

وتقترح "لائحة ترتيب" وضعها العلماء أنّ حياتنا العاطفية أقرب إلى هذه الحيوانات الاجتماعية متينة الروابط منها إلى أقرب أقربائنا من الرئيسيات.

وبنسبة أحادية تبلغ 66 بالمئة، يحقق البشر نتيجة مرتفعة على نحو مفاجئ، أعلى بكثير من الشمبانزي والغوريلا، وعلى مستوى يقارب السرقاط.

مع ذلك، لسنا الأكثر التزاماً. فالمرتبة الأولى تذهب إلى فأر كاليفورنيا، وهو قارض يشكّل روابط ثابتة تبقى مدى الحياة.

Getty الشمبانزي كائنات شديدة الاجتماعية وتكوّن روابط قوية، لكنها تمتلك بنى اجتماعية تختلف كثيراً عن تلك الخاصة بالبشر

يقول الدكتور مارك دايبل من جامعة كامبريدج: "هناك قائمة صف أول للأحادية في عالم الحيوان، يحتل فيها البشر مقعداً متقدماً، بينما تتبع الغالبية الساحقة من الثدييات نهجاً أكثر انفتاحاً في التزاوج".

في عالم الحيوان، للارتباط بشريك واحد مزايا لا يستهان بها، وربما لهذا السبب تطور هذا السلوك بصورة مستقلة في أنواع مختلفة، بما في ذلك البشر. ويقترح الخبراء عدداً من الفوائد لما يسمى "الأحادية الاجتماعية"، حين يرتبط الزوجان على الأقل خلال موسم تكاثر واحد لرعاية صغارهما وإبعاد المنافسين.

درس الدكتور دايبل عدة مجتمعات بشرية عبر التاريخ، واحتسب نسبة الإخوة الأشقاء - الذين يشتركون في الأم والأب - مقارنة بالإخوة غير الأشقاء، الذين يشتركون في أحد الوالدين فقط. ثم جمعت بيانات مماثلة لأكثر من ثلاثين نوعاً من الثدييات، سواء أحادية اجتماعياً أو غير أحادية.

سجل البشر نسبة أحادية تبلغ 66 بالمئة من الأخوة الأشقاء، متقدمين على السرقاط (60 بالمئة)، لكن خلف القنادس (73 بالمئة).

في المقابل، يأتي أقرباؤنا التطوريون في أسفل اللائحة: إذ تسجل غوريلا الجبال 6 بالمئة فقط، ويأتي الشمبانزي في مرتبة أقل عند 4 بالمئة (إلى جانب الدلفين).

أما المرتبة الأخيرة فكانت لأغنام سوي في اسكتلندا، حيث تتزاوج الإناث مع عدد من الذكور، بنسبة لا تتجاوز 0.6 بالمئة من الإخوة الأشقاء. بينما حل فأر كاليفورنيا في المركز الأول بنسبة 100 بالمئة.

Getty طيور البجع تكوّن أزواجاً مترابطة وذلك شائع بين الطيور

ولكن، وجودنا في مرتبة متقاربة مع السرقاط والقنادس لا يعني أنّ مجتمعاتنا تتشابه، فالمجتمع البشري يختلف عنها اختلافاً جذرياً.

ويقول الدكتور دايبل لبي بي سي نيوز: "صحيح أن نسب الإخوة الأشقاء عند البشر تقترب مما نراه لدى أنواع كالسرقاط والقنادس، لكن البناء الاجتماعي عند الإنسان شيء آخر تماماً".

وتابع موضحاً: "معظم تلك الأنواع تعيش في مجموعات تشبه المستعمرات، أو في أزواج منعزلة تتنقل معاً. أما نحن البشر، فنعيش في جماعات تضمّ ذكوراً وإناثاً معاً، تتكوّن داخلها وحدات أحادية أو ثنائية الارتباط".

كيف جاء ترتيب البشر في اللائحة؟

• فأر كاليفورنيا: 100 بالمئة من الإخوة الأشقاء

• الكلب البري الإفريقي: 85 بالمئة

• القندس الأوراسي: 72.9 بالمئة

• البشر: 66 بالمئة

• السرقاط: 59.9 بالمئة

• الذئب الرمادي: 46.2 بالمئة

• غوريلا الجبال: 6.2 بالمئة

• الشمبانزي العادي: 4.1 بالمئة

• دلفين الأنف الزجاجي: 4.1 بالمئة

• أغنام سوي: 0.6 بالمئة

المصدر: جامعة كامبريدج

ملاحظة: النسبة تعبّر عن مدى ارتباط الأنواع بشريك واحد عبر نسبة الإخوة الأشقاء

Getty تُعدّ أغنام سوي الأكثر تعدداً للشركاء من بين جميع الحيوانات التي شملتها الدراسة

قال الدكتور كِت أوباي من جامعة بريستول، الذي لا علاقة له بالدراسة، إن هذه النتائج تمثّل قطعة إضافية في لغز كيفية ظهور الأحادية لدى البشر.

وقال: "أرى أن هذه الدراسة تمنحنا فهماً واضحاً للغاية بأن البشر، عبر الزمن وعبر مختلف البيئات، يميلون إلى الأحادية".

وأضاف: "مجتمعنا يشبه مجتمع الشمبانزي والبونوبو إلى حدّ كبير، لكن ما حدث هو أننا سلكنا مساراً مختلفاً عندما يتعلّق الأمر بالتزاوج".

ونشرت الدراسة في دورية "وقائع الجمعية الملكية: العلوم البيولوجية" (Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences).