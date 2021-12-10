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رحم الله فريد زمانه أبا يارا ⁧‫#غازي_القصيبي‬⁩

‏رحل غفر الله له وترك إرثًا ما زلنا نتقاسمه، ونحيا عليه...



‏من خزائنه المَلْأَى مقولة دُرّيَّة نفيسة يقول فيها:

‏«الهزيمة الحقيقية هي أن نستمر في طريق لا يحمل سوى الهزائم»

‏حتى العلاقات التي تحمل المراراة والخذلان مع أيٍّ كان انسحب منها بهدوء.



هنا يجب علينا تغيير المسار، وإيقاف عملية إهدار العمر فيما لا طائل وراءه. الهزيمة ليست بالعيب، بل العيب في الانقياد لها، والتسليم بها والإستسلاملآثارها.

‏وحدهم الأقوياء يجعلون من الهزائم سيرة نجاح.

‏وحدهم الأذكياء من يجعل محطات الفشل دروس نجاح وفرص حقيقية للإنطلاق من جديد وبقوة .



يقول لي أهم وأصدق رجل أعمال أعرفه الذكاء هو أن تعرف متى تتوقف عن إهدار وقتك ومالك في مشروع يتبيّن لك أنه لا بوادر لنجاحه وكيف تنهض من كبوتكمن جديد ومتى هو الوقت المناسب لتقوم بعمل uturn تراجع وتصحّح المسار

‏الحياة بكل ثوانيها دروس وعِبر

‏استفد من الدروس ولا تكن درسًا للآخرين .

