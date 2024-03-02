كتاب التنين Léviathan أطروحة فلسفية نُشرت عام 1651 مخصصة لدراسة الدولة من حيث الشكل والشكل والسلطة. أسس توماس هوبز هنا نظريته العلمية عن القوانين الأخلاقية والسيادة والتنظيم السياسي على أنثروبولوجيا سلبية. لأن عواطفهم الطبيعية تعارض البشر مع بعضهم البعض، ويصبح كل منهم عدوًا للآخر، فإن الدولة القوية ضرورية لضمان سلامة الجميع. في المقابل، فإن أعضاء هذه الدولة مدينون لها بالطاعة. وهكذا دشن هوبز التعاقدية الحديثة، مما جعل من الممكن الانتقال من حالة الطبيعة إلى المجتمع المدني والسياسي. انقسم كتاب التنين إلى أربعة أجزاء هي: في الانسان وفي العقد الاجتماعي وفي المجتمع المسيحي وفي مملكة الظلام. بدأ الجزء الأول بشكل طبيعي بدراسة على الإنسان. أكد هوبز أن الإنسان موجود في العالم كمخلوق تفاعلي، يتصرف وفقًا للحركات الدائمة للعالم. هذه الأخيرة تثير في الإنسان رغبات لا تشبع، تدفعه إلى أن يأخذ من الآخر ما لا يملكه: حالة طبيعة الإنسان هي حالة من الحرب والقلق الدائمين. وفقًا لهوبز، لدى الإنسان رغبة في حماية ما في حوزته، لذلك فهو مهتم بإيجاد حامي. وهكذا، يتم إنشاء دولة أو مجتمع لغرض وحيد هو حماية حياة وممتلكات أعضائها. وخصص الجزء الثاني لشرح التزامات المواطن تجاه هذه الدولة، وبالتالي شكل ووظائف صاحب السيادة. قدم هوبز النظام الملكي على أنه أفضل شكل للحكومة، لأنه في جميع أشكال السلطة الحكومية تفتقر إلى القوة لحماية رعاياها من المعتدين الخارجيين وضد أنفسهم. الجزء الثالث يحاول الإجابة على السؤال: هل طاعة سلطة ذات سيادة متوافقة مع طاعة سلطة إلهية؟ وفقًا لهوبز ، لا يوجد تعارض بين القوانين المدنية وقوانين الله ، إذا قبل المرء الفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية. لأن الله خارق للطبيعة تمامًا، فإن السلطة الوحيدة الموجودة للإنسان هي السلطة المطلقة. أخيرًا، في الجزء الرابع، يرسم هوبز صورة حية لما تبدو عليه الحياة البشرية عندما تنحرف عن المبادئ التي ذكرها سابقًا، حالة الطبيعة. فما طبيعة المشروع الفلسفي السياسي الذي نادى به هوبز؟ وهل تعارض مع الديمقراطية والحرية لنظرية العقد الاجتماعي؟

أولآً: السياق التاريخي للكتاب

تمت كتابة هذا الكتاب في ظروف خاصة للغاية. في الواقع، كانت الحرب الأهلية والثورة في إنجلترا بمثابة علامة قوية لتوماس هوبز الذي عانى من الفوضى وانهيار النظام المدني والسياسي. عندما تم إلغاء النظام الملكي ، تولى كرومويل السلطة. في هذا السياق المضطرب تم تأليف كتاب التنين باللغة الإنجليزية. كما يشير ريتشارد توك، "ابتكر هوبز اللغة الفلسفية الإنجليزية"، لأنه كان أول عمل فلسفي كتب بهذه اللغة. تبين أن تحرير هذه الرسالة عملية معقدة. هناك ثلاث طبعات مؤرخة في 1651، ثم لم يتم طباعة الرسالة رسميًا لعقود. استوحى هوبز إلهامه من غروتيوس وبودين أثناء قيامه بعمل إعادة التأسيس في المجالات السياسية والقانونية والأخلاقية: يبدو أن الأخلاق الجديدة والقوانين الجديدة والعقد السياسي المتجدد ضرورية لإيجاد السلم الأهلي. إن هدف هذا المنظر الحديث للدولة والسيادة هو حقًا تحقيق السلم الأهلي وإقامة دولة تضمنه. لهذا، يتعهد بفحص وفهم الجنس البشري. ويخلص إلى أن الطاعة المختارة من خلال العقد الاجتماعي هي الضمان الوحيد للخلاص. ووفقًا لجيرارد ميريت، فإن هوبز "ليس حديثًا، بل هو الحديث" من حيث تصوره لعالم تاريخي وإنساني ومادي قائم على قوى وليس "عالمًا إلهيًا غير متحرك ومنبسط". تأثر بشدة بجاليلي، وتعهد بتأسيس العلوم السياسية والعلوم الأخلاقية على العلوم الفيزيائية وميكانيكا الجسم. يسعى لتأسيس "علم الجسد السياسي". في هذا، يعتبر هوبز فيلسوفًا حديثًا جذريًا، لأنه يطور مفهومًا عضويًا عن الجسد السياسي. إن معرفة المسألة التي تتكون منها المدينة هي التي تسمح له، على سبيل القياس، بفهم الدولة، وليس العقيدة الدينية التي هي أساس نظريته.

ثانياً: الأنثروبولوجيا السلبية

في الجزء الأول من عمله، درس هوبز الجنس البشري. الإنسان كائن يتمتع بالإحساس والخيال والكلام والعقل. كما أنها مدفوعة بالعواطف، والموجهة بالشهية أو الرغبات (الفصل السادس، ص 125). إنه متحرك بالمعنى المادي للمصطلح (الدورة الدموية، الهضم، الجهد، إلخ) تمامًا كما هو جزء من حركة يتفاعل معها. يسمح له الفحص الأنثروبولوجي بتخيل الإنسان في حالة الطبيعة. عندما يتفكك المجتمع المدني ويكون الإنسان ليس مواطنا ولا مسيحيا، فما هو في حالته الطبيعية وما هو حقه الطبيعي؟

يلجأ هوبز إلى الخيال والفرضية وتجربة فكرية لتخيل الإنسان في حالة طبيعية. تجعل حالة الطبيعة من الممكن التفكير في العلاقات الإنسانية في أي ظرف من الظروف، وفي أي مكان ، حيث لا توجد قوة مركزية تُلزم الأفراد باحترام بعضهم البعض ، فهي تهم الجميع على قدم المساواة (الفصل الثالث عشر). الانسان عنيف، غير اجتماعي، لكنه أناني بطبيعته. لديه رغبة في السلطة والسيطرة، ويرغب في الحصول على ما لدى الآخر، مما يؤسس لحالة دائمة من النضال (ومن هنا جاء القول الشهير "الإنسان ذئب للإنسان"). رغبات الناس لا تشبع ولديهم نفس الحق الطبيعي. البشر ليسوا سيئين بشكل طبيعي تجاه بعضهم البعض، لكن الصراع هو أساس العلاقات الإنسانية. ومع ذلك، إذا شكل البشر قوى ذات حرية طبيعية غير محدودة، فإنهم سيصابون بالكرب بسبب موتهم، بما في ذلك الأقوى بينهم. في هذا العالم حيث يسود حق الأقوى، لا يوجد شيء يضمن الأمن للأفراد. هذا الخوف، حسب هوبز، يجعل من الممكن تأسيس العقد الاجتماعي. ولأن الإنسان يرغب في حماية ما في حوزته، فمن مصلحته أن يجد من يحمي حياته وممتلكاته ويوفر له الأمن. لذلك، يربط نفسه بالناس الآخرين؛ يتخلون معًا عن حرياتهم الطبيعية غير المحدودة لصالح الدولة وأمنهم. وهذا يسمح للعقد الاجتماعي القائم على الارتباط وخضوع أعضائها للدولة أن يولد. هذا العقد يجعل من الممكن تكريس نقل العنف الفردي، الذي يصبح بعد ذلك حكرا على الدولة. لا يقضي هذا العنف الشرعي الذي تسيطر عليه الدولة على الخوف ولكنه يسمح بتأطيره وتقييده: يتخلى الإنسان عن حقه الطبيعي لصالح الحاكم المطلق الذي هو الوحيد الذي يمكنه ضمان الأمن وضمان السلام العام.

ثالثاً: نظرية تعاقدية تقوم على الحاجة إلى دولة قوية

في الجزء الثاني من الرسالة، تكون سيادة دولة التنين على حساب الأفراد، لأن فقدان حريتهم الطبيعية هو شرط وجود هذه الدولة. سيادة الشعب ضرورية في البداية لقيام الدولة، لأن الافراد هم الذين يجعلونها فعالة بطاعتها والخضوع لها. ولكن بمجرد إبرام العقد الاجتماعي، يتخلى الناس عن هذه السيادة وينقلونها بالكامل إلى الدولة: "أصرح لهذا الرجل أو هذا التجمع من الناس، وأتنازل له عن حقي في أن يحكم نفسي، بشرط أن تتنازل عن حقك فيه، وتأذن له بكل أفعاله بنفس الطريقة ". وهكذا، في نفس اللحظة التي يتم فيها تأسيس السيادة، يختفي الشعب كشعب ويطلق عليه اسم الدولة. يوضح هوبز اقتراحه ويعرف الدولة على أنها " شخص واحد له أفعاله كفاعل لها، وفقًا للاتفاقيات المتبادلة التي تم تمريرها فيما بينهم، كل فرد من الأعضاء جمهور كبير، بحيث يمكن لمن هو هذا الشخص استخدام القوة ووسائل كل ما تراه مناسباً لسلامهم والدفاع المشترك. الشخص الذي هو وديع هذا الشخص يُدعى الحاكم المطلق صاحب السيادة ويقال أنه يتمتع بالسلطة السيادية: بصرف النظر عنه، كل شخص موضوع "(الفصل السابع عشر، ص 288). وبالتالي، فإن الدولة هي شخص مؤلف من عدد كبير من الأفراد الذين يسلطون عليها سلطتها. ولكن من الناحية العملية، ليس الجمهور هو الذي يحكم بل الحاكم الذي يجسد الشعب هو الذي يصبح بعد ذلك خاضعًا. يعمل الحاكم المطلق باسم الشعب ويحافظ على النظام، ويجسد المصلحة العامة وله عدد معين من الامتيازات التي تنبع من سيادته. يخضع الشعب لأفعاله بالكامل ولا يمكن للمواطنين أن يثوروا على التنين في خطر العودة إلى حالة الطبيعة.

لهذا السبب، يجب على الفرد بالتالي أن يتخلى عن المطلق وأن دولة التنين هي كل القوة والقادرة. هذه السيادة المطلقة ضرورية، لأنه وحده القادر على إنهاء حالة الحرب الدائمة للجميع ضد الجميع وضمان الوضع المدني. يقدم هوبز نفسه على أنه المنظر للدولة المطلقة. إنها الدولة ذات السيادة وليس الشعب. الممثل هو صاحب السيادة، لكنه مستقل عن الشعب. يختاره الأفراد، لكن لا يوجد تعريف حقيقي (الفصل XXX). في الواقع، بمجرد إبرام العقد ونقل السلطة، ينسحب الناس ويطيعون الدولة التي تتمثل مهمتها في ضمان السلم الأهلي بكل الوسائل وليس تمثيل المصالح الخاصة للشعب. كما يشير اختياره لاستعارة اللويثان وهو وحش توراتي ، فإن هدفه ليس تمثيل الشعب ، بل تنظير دولة قوية هي السمو المتجسد على الأرض. الدولة "إله مميت".

رابعاً: القياس الكتابي ودور الدين في الدولة

في الجزء الثالث من كتاب التنين، تساءل هوبز عما إذا كانت طاعة سلطة ذات سيادة متوافقة أم لا مع طاعة سلطة إلهية. يمكّنه اللجوء إلى الاستعارة التوراتية من وحش اللويثان من التغلب على عدم التوافق المحتمل. في الواقع، الدولة المطلقة تحل محل الله. من خلال هذا النقل للسلطة المطلقة، تجسد الدولة الله على الأرض. يتم تقديمه كمترجم شرعي لتعاليم الكتاب المقدس. لذلك، فإن المرء يطيع، وهذا بطريقة قاطعة. في هذا، يعتبر هوبز حديثًا جذريًا، لأن الدولة تأخذ المكان الذي يشغله الإلهي، فهي تحل محله بطريقة ما. لذلك لا يوجد تناقض وتضارب بين القوانين المدنية وقوانين الله، لأن الشرائع السماوية مستقلة وخارجة عن الدولة. يجب أن يطيع الشعب فقط قوانين السلطة السيادية، أي القوانين المدنية للدولة. وهي تختلف عن الشرائع الإلهية، لكنها تتساوى في الأهمية والفاعلية من الناحية الرمزية والسياسية. أخيرًا، في الجزء الرابع، يواصل هوبز التشبيه الكتابي لإعطاء المزيد من القوة والسلطة لموضوعه. إنه يعطي للطاعة بُعدًا دينيًا وإلهيًا ويؤكد أن المجتمع السياسي هو الخلاص الوحيد للتغلب على حالة الطبيعة. لذلك، فإن الامتثال للقوانين المدنية هو السبيل الوحيد لتجنب حرب الجميع ضد الجميع. لإثبات وجهة نظره، يرسم صورة لحياة البشر عندما ينتقصون من قوانين الدولة: يظهر الجحيم الأرضي لحالة الطبيعة من جديد. تشكل الإشارة إلى الجحيم والتشبيه الكتابي حجة للسلطة. إنها طريقة لإعطاء المضمون الديني للطاعة، ولتعزيزها ولإعطائها ضرورة رمزية وإلهية. يصبح عمليا التزام ديني.

خامساً: ملاحظات نقدية

عند نشره، أثار كتاب التنين لتوماس هوبز جدلًا كبيرًا. تم التعليق على هذه المعاهدة على نطاق واسع، والنزاع والنقد. حتى أنه تم حرقه في الساحة العامة بجامعة أكسفورد. ومع ذلك، حتى منتقديها يعترفون بهذه الأطروحة على أنها عمل فلسفي أساسي. في الواقع، سواء تم نقدها أو اختلافها، أصبحت نظريته عن التعاقدية الحديثة لا غنى عنها في كل من الفكر القانوني والفلسفي. لقد ألهمها وناقشها فلاسفة عظماء مثل روسو وسبينوزا وكانط أو لوك، وقد عبر الأخير عن خلافه النظري مع هوبز. وفقًا للوك، لا يمكن للفرد أن يتخلى عن نفسه تمامًا في الدولة كشيء، لأنه مالك شخصه. في هذا، يعارض أي تصور لسلطة مطلقة للدولة على رعاياها ويصر على الحرية الفردية، ومفهومه يتعارض تمامًا مع مفهوم هوبز، لأنه يبني نظريته على مفهوم متفائل للإنسان. أن اضطهاد دولة قوية ومطلقة ليس له ما يبرره وأقل شدة من الاضطهاد في حالة الطبيعة. لا يمكن تبرير الاضطهاد والاستبداد بأي شكل من الأشكال، وهو يقترح مفهومًا ليبراليًا عن الدولة. ومع ذلك، على الرغم من الخلافات النظرية والفروق الدقيقة ذات الصلة، فإن فكر هوبز يحتفظ بكل ثباته: إن فكرة حرب الكل ضد الجميع في حالة طبيعية مشابهة للحرب الأهلية تشكل إطارًا نظريًا لا يمكن تجاوزه ولا يزال يتردد صدى حتى اليوم، لأنه يشكل نظرة واضحة النظر إلى نزعة متأصلة للإنسان إلى الصراع.

خاتمة

وهكذا، يعتبر كتاب التنين لتوماس هوبز عملاً ذا حداثة سياسية عظيمة، يحتل مكانة كبيرة في الفلسفة السياسية. من خلال تطوير نظرية علمية وعقلانية ومادية للتنظيم السياسي، يقوم بعمل إعادة التأسيس. يؤسس فكره عن الدولة على تصور للإنسان موهوبًا بالعقل وتأثر به أهواءه، وفي هذا التصور المادي ينأى بنفسه عن العقيدة الدينية والحق الإلهي. لا يختفي الله من نظريته، ولكنه يصبح بطريقة تجعل من الممكن إضفاء الشرعية على الدولة، فالله يتجسد في جسد سياسي. من خلال جعل الله مادة، أثار ردود فعل انتقادية شديدة من الكنيسة. كما وصفته المؤسسة الدينية بأنه مهرطق، حيث اتهم هوبز السلطة الكنسية بكونها خادعة ومضللة وكاذبة، وبالفعل أكد أنه لا توجد سلطة روحية يمكنها الادعاء بالسلطة الزمنية. السيادة لله الذي يتجسد في الدولة التي تصبح صاحب السيادة المطلقة وليس للكنيسة. العدو الحقيقي هو الإرادة الكنسية التي تدعي أنها ذات سيادة من أجل الدفاع عن مصالحها الزمنية. لهذا السبب يكون البشر في الظلمة. لذلك يتعهد توماس هوبز بتنوير الناس، وجعلهم يفهمون آليات وحركة العلاقات الإنسانية وعملها، من خلال تقييم حريتهم - مهما كانت مقيدة بالحاجة إلى الانصياع. في الختام، يضع كتاب التنين لتوماس هوبز، العمل التأسيسي للفلسفة السياسية، أسس المجتمع الحديث، القائم على شرعية السلطة. ستلهم فكرة العقد الاجتماعي العقد الاجتماعي لروسو، وكذلك كل الفكر القانوني، من سبينوزا إلى كانط.

المصادر والمراجع:

Hobbes Tomas, Léviathan ou Matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil, Paris, Gallimard, Coll. Folio essais, 2000 [1651]

Hobbes Tomas, ou les fondement de la politique , Paris, Flammarion, 2010 [1647]

Hobbes Tomas, Les éléments de la lois naturelle et politique (1640)

Hobbes Tomas, De la nature humaine (1640)

Hobbes Tomas, De la liberté et de la nécessité (1654)

Hobbes Tomas, Du corps politique (1655), Béhémoth (1668)

Quentin Skinner, Hobbes et la conception républicaine de la liberté, Paris, Albin Michel, 2008

Jean Terrel, Hobbes, matérialisme et politique, Paris, Vrin, 2002

Léo Strauss, La philosophie politique de Hobbes, Paris, Belin, 2000

Yves Charles Zarka, Hobbes et la pensée politique moderne, Paris, PUF, 1995