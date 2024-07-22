في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الصورية في إيران، استدعى المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي بقية أعضاء حكومة رئيس النظام السابق إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في 19 أيار (مايو).

وفي تصريحاته لهم، خاطب بشكل غير مباشر رئيس النظام الجديد مسعود بزشكيان، وحذره وذكّره بـ«نموذج» الرئيس في النظام.

وقد ذكر المرشد الأعلى رئيسي مراراً وتكراراً وقال: “إنه نموذج حقاً؛ يجب علينا جميعا أن نتعلم منه. ثم كرر مفهوم "الإيمان الصادق والالتزام العملي" بالنظام، الذي التزم به بيزيشكيان، مثل جميع المرشحين للانتخابات. وقال خامنئي: “لقد أثبت عزيزي رئيسي أنه يمكن للمرء أن يمتلك هذه الصفات العقلية والقلبية والعملية كرئيس لدولة ويتبعها عمليا”.

وبطبيعة الحال، قبل الانتخابات الزائفة، صرح بزشكيان مرارا وتكرارا أنه سيواصل طريق رئيسي. واستعراض مواقفه وتصريحاته يوضح هذا الأمر:

خلال أنشطته الانتخابية في الجامعة، رد بزشكيان على الطلاب الذين أطلقوا صيحات الاستهجان عليه بسبب تملقه لخامنئي، قائلاً: “أقبل المرشد؛ أنا مخلص له تمامًا… ليس من حقك إهانة من أؤمن به. ليس من حقك التقليل من احترام من أؤمن به” (المصدر: قناة عصر إيران على التلغرام، 16 يونيو 2024).

وكان قد صرح في وقت سابق بأنه يجب التعامل مع من يهينون الخميني بجدية (المصدر: وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، 15 كانون الأول (ديسمبر) 2009).

وفي برنامج حملة متلفز، ردا على المذيعة التي تساءلت: “هل لديكم خطوط حمراء في اختيار زملائكم في الحكومة؟” وقال بزشكيان: “الخط الأحمر واضح للغاية؛ ومن لا يتوافق مع السياسات العامة للمرشد الأعلى ولا يريد تنفيذ تلك السياسات فهو خط أحمر” (المصدر: التلفزيون الرسمي، 20 يونيو).

وقال خلال المناظرة الثانية: «أقبل أي شخص يأتي إلى حملتي لأنني أريد الحصول على الأصوات. لكن ما سأنفذه هو سياسات خامنئي، وسأتصرف بموجبها. هذا هو خطي الأحمر."

وفي برنامج حملة متلفز، أكد بزشكيان التزامه بمسار رئيسي وبرنامجه، وقال: “بالتأكيد كان لدى الحكومة برنامج في الماضي… سنذهب وننفذ هذا البرنامج. ليس من وظيفتي أن أقول أي شيء جديد.. واجب أي حكومة قادمة هو عدم تغيير المسار. ليس لتغيير المسار. إنه مواصلة المسار المصمم مسبقًا ".

وشدد في برنامج آخر متلفز للحملة الانتخابية، على أنه “ليس المقصود أن يأتي كل شخص ببرنامجه الخاص. إذا قبلنا البرنامج الذي كتبته حكومة رئيسي، فما الفائدة من كتابة برنامج آخر؟ إذا كنت تريد تنفيذ هذا البرنامج، فماذا تقول؟!" (المصدر: التلفزيون الرسمي، 25 يونيو).

وفي برنامج حملته الانتخابية، نفى بزشكيان بشدة مزاعم منافسيه بأنه عارض في أي وقت مضى القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. ومضى يصف سليماني بأنه "نموذج يجب على الشباب اتباعه" (المصدر: موقع "إيران برس" الإخباري، 2 تموز/يوليو).

وفي مقابلة بثها التلفزيون الحكومي قبل 10 سنوات (27 نوفمبر 2014)، روى بفخر تاريخه في القمع، معترفًا بأنه كان متقدمًا حتى على المؤسسات القمعية الرسمية في اتباع خط الخميني في القمع والجريمة. وزعم أنه زعيم ما يسمى بـ”الثورة الثقافية” في جامعة تبريز وكان رائدا في إغلاق الجامعة. واعترف أيضًا أنه في الأيام الأولى التي أعقبت ثورة 1979 وفرض النظام الحجاب الإلزامي، أصدر النظام بالتعاون مع بلطجية ذلك الوقت توجيهًا بضرورة ارتداء الكادر الطبي النسائي الحجاب الكامل في المستشفيات والمراكز الطبية.

وبطبيعة الحال، خامنئي على علم بتاريخ بزشكيان وخلفيته، ومن المرجح أنه بهذه المعرفة سمح له بدخول سيركه الانتخابي. ومع ذلك، فإن تصريحات خامنئي خلال لقائه مع أعضاء حكومة رئيسي تشير إلى قلقه بشأن آثار سقوط رئيسي والضعف المحتمل لحكمه، والذي عززه الجلاد عام 1988. لذلك، من خلال محاكاة رئيسي، يذكر بزشكيان باعتباره "رئيساً"، أنه يجب عليه أن يتبع صفات رئيسي "العقلية والقلبية والعملية" في الممارسة العملية.