تعد مهنة حمال الوقود، واحدة من أكثر المهن خطورة في محافظة سيستان وبلوشستان، مصدر رزق لجأ إليه آلاف السكان – ليس عن طريق الاختيار، ولكن من باب الضرورة المطلقة لتوفير احتياجات أسرهم. وحديثاً، كانت الأخبار المؤلمة عن حرق حمالي الوقود الفقراء حتى الموت مؤلمة للغاية لأهالي بلوشستان.

إما أن يموت هؤلاء الحمالون في حوادث أو يقعون ضحايا لرصاص القوات العسكرية القمعية. إن الحاجة إلى الخبز والحياة ودعم الأسرة تدفع هؤلاء الحمالين إلى هذا العمل الخطير. في المناطق التي تندر فيها فرص العمل والموارد محدودة، يضطر الناس إلى اختيار هذا المسار الخطير. إنهم يخاطرون بحياتهم، وهم يدركون المخاطر تمامًا، لمجرد إبقاء أسرهم على قيد الحياة.

إن خلق فرص العمل، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ومعالجة الاحتياجات الحقيقية للناس هي الحلول الوحيدة التي يمكن أن تخفف من هذا الألم وتمنع مثل هذه المآسي. لن تكون هذه الحلول ممكنة أبدًا في ظل نظام خامنئي الاستبدادي وغير الشرعي. هناك أمل في إسقاط هذا النظام الظالم، وستنتهي هذه الأحزان.

فقد العديد من الشباب المنخرطين في حمل الوقود أرواحهم في حوادث مختلفة. في يوم السبت 3 آب (أغسطس)، حوالى الساعة 3:30 مساءً، لاحقت القوات العسكرية سيارة حمل الوقود، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بسيارة ركاب. أدى هذا الاصطدام إلى مقتل اثنين من الحمالين وثلاثة أفراد من عائلة كانوا يسافرون في سيارة سمند، حيث لقوا حتفهم في حادثة إطلاق النيران.

في حادث آخر يوم الجمعة 2 آب (أغسطس)، قُتل بائع وقود بلوشي شاب برصاص مسلحين مجهولين عند تقاطع ياخ-سازي في تشابهار. ونسب السكان المحليون هؤلاء الضحايا إلى قوات الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، أشعل أفراد مجهولون، يعتقد السكان المحليون أنهم من القوات الحكومية، النار في مستودعات الوقود. لكسب لقمة العيش، يخزن البلوش جزءًا من وقودهم، الذي لا يمكنهم حمله. يتم تحديد هذه المستودعات وإشعال النار فيها من قبل قوات القمع. في مساء يوم الجمعة 2 آب (أغسطس)، اشتعلت النيران في مستودع وقود في تشاه جمال، إيرانشهر، مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها.

في يوم الاثنين 29 تموز (يوليو)، نصبت قوات الأمن كمينًا لسيارة عامل نقل وقود على طريق جاكيجور-راسك، واستولت على حمولتها من الوقود.

وفي يوم الجمعة 26 تموز (يوليو)، وقعت حادثة مأساوية أخرى، عندما توفي عمران بلوشزيهي البالغ من العمر 14 عامًا، والذي أصيب بجروح خطيرة بنيران قوات الأمن، متأثرًا بجراحه بعد سبعة أيام في المستشفى. وقد استُهدف هو واثنان من المراهقين الآخرين في منطقة كالاجان الحدودية في سراوان. وأصيب عمران وشقيقه بجروح خطيرة، وتعرض مراهق آخر للضرب. ومن المؤسف أن عمران لم ينجو.

إن هذه الحوادث العديدة من الموت والحرق والاضطهاد هي نتيجة النظام الذي يواصل قمع الشعب الفقير في هذه المحافظة. إن عمليات القتل المستمرة لحمالي الوقود، سواء في حوادث الطرق أو بإطلاق النار المباشر، تسلط الضوء على القمع المنهجي للنظام. لقد تُرك أهالي هذه المحافظة يعاني في عزلة، غارقًا في الألم والحزن.

وقد اعترف رحمدل بمري، عضو برلمان النظام، بالظروف المزرية التي يواجهها شعب سيستان وبلوشستان، قائلاً: "إن أهالي سيستان وبلوشستان محرومون من الضروريات الأساسية مثل الماء والكهرباء. في درجات حرارة تتجاوز 60 درجة مئوية، لا يوجد ماء ولا كهرباء. والآبار الزراعية جافة تمامًا، والناس لا يستطيعون تحمل تكاليف الكهرباء".

وقد أوردت صحيفة أرمان ملي الحكومية تقريراً عن الظروف المعيشية القاسية، حيث ذكرت: "بينما تسبب الحر الشديد في إغلاق المكاتب والمؤسسات الحكومية، فإن شعب سيستان يتحمل الحرارة والجفاف، إلى جانب الهجوم المستمر من "العواصف الغبارية".

ووفقاً لصحيفة بهار نيوز الحكومية، "الرياح والغبار شديدان لدرجة أن كل نفس يأخذه سكان سيستان يملأ رئتيهم بالغبار. زابل هي المدينة الأكثر تلوثاً في العالم".

إن هذه الاعترافات والتقارير، على الرغم من كونها محاولات لصرف المسؤولية عن الدولة، تسلط الضوء على المعاناة الهائلة التي يتحملها أهالي سيستان وبلوشستان تحت القمع المستمر من قبل النظام. على مر السنين، لم يرسل النظام سوى مسؤولين رفيعي المستوى إلى هذه المنطقة رداً على الانتفاضات الكبرى. لقد دفعت عقود من عدم المساواة والتمييز والاستغلال هؤلاء الناس إلى الثورات الجذرية.