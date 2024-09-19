إن التأثيرات المتوازية للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إيران تدفع البلاد نحو اللحظة الحتمية التي يتعين فيها على المجتمع الإيراني أن يحسم مصيره مع نظام الملالي الاستبدادي.

النظام نفسه يلاحظ هذه الفكرة باستمرار في مرآة الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد ويخشى بشدة من تداعياتها. وفي تصريحاتهم وكتاباتهم، يصف المعلقون السياسيون والخبراء الاقتصاديون للنظام الحالة المقلقة لمصير الحكومة السياسي والاقتصادي، ويقدمون تحذيرات مستمرة.

وقال وزير الداخلية السابق موسوي لاري: "كان [الرئيس مسعود] بزشكيان السهم الأخير المتبقي في جعبة النظام، وإذا فشل هذا أيضًا، فأنا أقول إن الأمر سيكون كارثيًا".

ما هو مصدر هذه الكارثة التي يشير إليها هذا المسؤول في النظام لكنه لا يسميها؟ هل هو داخلي للنظام، أم أن السجل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنظام في نظر الشعب الإيراني وصل إلى مرحلة كارثية؟

وهل يمكن أن يكون "السهم الأخير في الجعبة" أي شيء آخر غير علامة على انسداد طريق النظام في مواجهة المطالب المتزايدة للمجتمع الإيراني وفشل المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي الواضح في مشاريعه المختلفة واستراتيجية التطهير الحكومي؟ كما يشير إلى أنه بعد إبراهيم رئيسي، لم يعد لدى خامنئي أي لاعبين داخل النظام.

من الواضح أنَّ سياسات النظام الدينية وصلت إلى طريق مسدود تمامًا ضد الحداثة الاجتماعية التي تمثل الحق الأساسي للمواطنة في السياسة والمجتمع والاقتصاد، ولجأ النظام إلى استخدام "السهم الأخير في جعبته".

السؤال هو، ما هي العوامل المحفزة التي سرّعت من انسداد طريق النظام، داخليًا وخارجيًا؟ هل يمكن للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بنظام أو حكومة أن تؤدي تلقائيًا إلى "طريق مسدود" و"كارثة"، مما يضطر النظام إلى الوصول إلى سهمه الأخير؟ أبدًا. في الواقع، تتبع هذه العملية نمطًا يمكن التنبؤ به للغاية حتى تصل إلى نهايتها.

لقد كُتبت عبارات وصفية وتحليلية حول هذا الأمر واستُذكرت مرارًا وتكرارًا على مر السنين والأشهر، والآن يمكن تسليط الضوء على فترتين رئيسيتين:

1. استمرار جرائم النظام من الثمانينيات إلى انتفاضة عام 2009، ثم تسارع الانتفاضات ضد النظام حتى أيلول (سبتمبر) 2022.

2. انفجار انتفاضة 2022، التي أشعلتها الجريمة الوحشية بقتل مهسا أميني، والانتفاضة الوطنية والمجتمعية اللاحقة.

كان لهذه الانتفاضة تأثيرات استراتيجية كبيرة، حيث حشدت معظم المجتمع ضد النظام بأكمله. إن المقاطعة القصوى للانتخابات على مراحلها الثلاث في آذار (مارس) 2024، وأيار (مايو) 2024، وتموز (يوليو) 2024، كانت أيضاً نتيجة للتأثير الاستراتيجي لانتفاضة 2022.

يجب النظر إلى هاتين الفترتين باعتبارهما العملية المنطقية المؤدية إلى المعركة النهائية الحتمية بين غالبية المجتمع الإيراني والنظام الحاكم. ويجب النظر إلى هاتين الفترتين دائماً باعتبارهما الحدثين السياسيين الأكثر أهمية في فهم طبيعة العلاقة بين المجتمع والنظام، فضلاً عن كونهما الأساس لفهم مسار التطورات المستقبلية حتى الإطاحة الحتمية بالنظام.

بالاعتماد على هذه العملية، لا شك أن "الكارثة" ضد النظام سوف تتسارع دائماً، في حين لم يعد النظام يملك "سهاماً في جعبته"، وقد استنفد كل رأس ماله السياسي.

الآن، تحول حلم خامنئي بالعودة إلى نموذج مثل رئيسي إلى كابوس ومصدر عذاب؛ سواء في التعامل مع الأزمات الاجتماعية والعمالية وقمعها، أو في استمرار عمليات التطهير، أو في تحمل تكاليف الإرهاب الإقليمي والتحريض على الحروب.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الشعب الإيراني يزداد قوة يوماً بعد يوم ويصبح أكثر استعداداً للإطاحة النهائية بالملالي المحتلين.