مع سقوط الدكتاتور السوري بشار الأسد، بدأ وجود النظام الإيراني في المنطقة الذي دام 40 عامًا في التفكك. كتبت صحيفة هم ميهن التابعة للدولة في عددها الصادر في 9 كانون الأول (ديسمبر): "في غضون أسبوع، اختفت جميع الاستثمارات السياسية والاقتصادية والعسكرية".

قبل ساعات من سقوط دمشق، أعرب موقع خبر أونلاين الحكومي عن قلقه، وكتب: "هدفهم هو الوصول إلى سربل ذهاب في غرب إيران. من خلال تحقيقاتنا، أدركنا أن خطتهم أكثر خطورة بكثير من سوريا والعراق... لمنع الحرب من الوصول إلى إيران، يجب اتخاذ إجراءات جادة وشاملة على مستوى عال. إننا نشهد انهيار الركائز الدفاعية للجيش السوري الواحد تلو الآخر...".

طوال فترة حكم الملالي، من عهد حافظ الأسد أثناء حرب الخميني على العراق إلى الهجمات الإجرامية لقاسم سليماني في العراق ولبنان وسوريا، وحتى سقوط بشار الأسد، ظلت دكتاتورية عائلة الأسد التي استمرت 50 عامًا المحور المركزي للسياسة الإقليمية للنظام.

لقد استخدم زعيم حزب الله حسن نصر الله في عام 2019 عبارة "سوريا عمود الخيمة" نقلاً عن علي خامنئي. قال: "إذا كنت سأشير إلى سوريا بعبارة واحدة دقيقة، فهي تلك التي استخدمها السيد القائد [خامنئي] عن هذا البلد، قائلاً: سوريا هي عمود الخيمة. واليوم، بدون سوريا، ستكون المقاومة في لبنان وفلسطين مهمشة(...). إن سوريا هي أحد الأجزاء الرئيسية والمهمة والضرورية لجسد وفكر وثقافة وإرادة المقاومة في المنطقة" (موقع خامنئي، 24 أيلول - سبتمبر 2019).

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يصب النظام عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط والغاز الإيرانية، إلى جانب الضرائب المفروضة بقسوة على الشعب الإيراني، ويرسل الآلاف من أعضاء الحرس الثوري الإيراني والمرتزقة لإبقاء بشار الأسد في السلطة، بهدف منع الانتفاضات والثورات في كل من سوريا وإيران.

وقد صرح زعيم النظام الإيراني مرارًا وتكرارًا، مبررًا تدخلاته المكلفة في الدول الإقليمية - التي توصف بالعمق الاستراتيجي لإيران - أنه إذا لم نقاتل وننفق في سوريا ولبنان والعراق، "فسوف نضطر إلى القتال في شوارع كرمانشاه وهمدان ومحافظات أخرى".

وبرر تدخل قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا قائلاً: "كل من يذهب من هنا إلى العراق أو سوريا للوقوف ضد هؤلاء التكفيريين دفاعًا عن الأضرحة المقدسة، فهو في الواقع يدافع عن مدنه" (موقع خامنئي، 25 حزيران - يونيو 2016).

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وفقًا لهذه النظرية واعتراف زعيم النظام الإيراني نفسه، فإنَّ آثار انهيار العمق الاستراتيجي لإيران وكسر "عمود الخيمة" في سوريا ستظهر أولاً في طهران. عندما يعجز خامنئي عن الحفاظ على عمود خيمته في سوريا، فلن يتمكن من الحفاظ على حكمه في طهران.

في وقت سابق، عبر رجل الدين مهدي طائب، رئيس ما يسمى بمقر عمار، عن نفس الفكرة بشكل أكثر صراحة ووضوحًا، قائلاً: "إذا هاجمنا العدو وأراد الاستيلاء على سوريا أو خوزستان، فإنَّ الأولوية هي الاحتفاظ بسوريا. لأنه إذا احتفظنا بسوريا، فيمكننا استعادة خوزستان. ولكن إذا خسرنا سوريا، فلن نتمكن حتى من السيطرة على طهران" (عصر إيران، 15 شباط - فبراير 2013).

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كان من الممكن إزاحة بشار الأسد قبل تسع سنوات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، لكن خامنئي ووكلاءه منعوا ذلك. ووفقًا للأدلة الموثقة، أنفق خامنئي ما لا يقل عن 50 مليار دولار خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من أموال الشعب الإيراني لقمع المعارضين السوريين ومجازرهم والإبقاء على بشار الأسد في السلطة. كان الشعب الإيراني الفقير يصرخ: "اتركوا سوريا، فكروا فينا". والحقيقة أن الإطاحة بالدكتاتور السوري أمر قاتل بالنسبة لخامنئي ونظامه، وهي علامة على النصر الحتمي للثورة الديمقراطية الإيرانية.