في هذه اللحظة التاريخية الحرجة، حيث يتعرض الحراك الكوردي السياسي لأمواج متلاطمة من التحديات الداخلية والتجاذبات الإقليمية، والمؤامرات القذرة التي تُحاك في الظلام، تُلقى على عاتق النخب الثقافية الكوردية مهمة نبيلة وخطرة في آنٍ معًا، أن تمارس النقد دون أن تُدمّر، وأن تنبّه دون أن تُضعف، وأن تراجع الأداء دون أن تشكك في المسار.

إنَّ دعمنا لحراكنا السياسي ليس ترفًا ولا منّة، بل هو واجب وطني وقومي، فلا يمكن لأي حراك أن يقف بثبات في وجه المشاريع الإقصائية الإقليمية والدولية، إن لم يكن مسنودًا بظهير ثقافي يحسن قراءة اللحظة، ويصوغ الموقف بدقة وجرأة.

لسنا ضد النقد، بل نحن أحوج ما نكون إليه، لكن النقد الذي ينطلق من منابر التشكيك والتثبيط، أو ذاك الذي يصبّ حقده على قسد والإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكوردي، من حيث يدري أو لا يدري، إنما يطعن الظهر في لحظة يجب أن تُرفع فيها السواعد لا أن تتراخى.

لقد أثبتت قوى الحراك الكوردي، بالرغم من كل العقبات والتجاذبات، والعقود الطويلة من القهر والتدمير، أنها جديرة بالمواجهة، قادرة على إدارة الملفات المعقدة، والوصول إلى طاولات الحوار مع القوى الكبرى بثبات وثقة، وما كان لهذا أن يتحقق لولا امتلاكها لنضج سياسي وحنكة تفاوضية باتت محط أنظار الداخل والخارج.

علينا أن نُعيد بوصلتنا، النقد يجب أن يُبنى لا أن يهدم، يُحفّز لا أن يخذل، فلنوجّه خطابنا إلى الداخل الكوردي، مُشدّدين على ضرورة التماسك حول الرؤية الفيدرالية اللامركزية، والدفاع عنها كأحد أعمدة الحل العادل في سوريا، ولنكن الصوت الذي يُذكّر القيادات بأننا معهم، لا فوقهم، وأننا ننتقدهم لنقوّيهم، لا لنشكك في شرعيتهم.

القضية الكوردية أكبر من نزوات المتشككين، وأوسع من حسابات الكواليس الضيقة.

هي قضية شعبٍ أثبت مرارًا أنه لا يركع، وأنه حين يتحد، يُغيّر المعادلات.

فلنكن جزءًا من هذه المعادلة التاريخية، بقلمٍ مسؤول، ودعمٍ لا يتراجع.

الطريق ما زال طويلاً، لكن بوحدتنا، وبنقدنا الواعي، وبإيماننا بأننا أصحاب حق، سنصل.