إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.890

% 0.45
العناية المركزة

10

% 0.00
المصابون

421.269

-
المتعافون

418.572

% 99.36
الوفيات

807

% 0.19
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