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مسرحية المهرج جاك في ستوكهولم - حول لعبة القناع الكبير في الحياة ,لعبة قناع بيرغمان الكبير التي صممها ليند وولت "لقد ولدت إنسانا - عشت مهرجا - بعت قلبي - مت فقيرا" أصبح المهرج جاك آخر كتاب لهجلمار بيرجمان. كانت مكتوبة في الأصل للإذاعة كمسلسل في خريف عام ,١٩٣٠ ، مع المؤلف نفسه كمساهم. مهرجون جاك أصبح آخر كتاب لبرغمان ويُنظر إليه على أنه وصفه للحياة. الآن لدى ريكارد غونتر قام بتجسيدها وتقديم المسرحية في سترندبري المسرح الحميمي مع اثنين من أكثر الفرق في البلاد ممثلين بارزين لارس ليند وسفين وولتر رجل في كوخ المكياج في المسرح. الآن ، قبل أو بعد العرض. المهرج جاك هو هجلمار آخر شخصية جديدة لبرغمان وربما غروره المتغير. حوار أسود ، عرض نهائي حيث يصفي الحسابات مع نفسه وجمهوره باحتقاره وإدمانه وكرهه لذاته رأيت إرنست هوغو يريغارد يصنع المهرج جاك كمونولوج في السبعينيات ، ومنذ ذلك الحين رعت حلم القيام بذلك ، يقول ريكارد غونتر "كان المهرج جاك أحد أشهر فناني المسرح في العالم. يخاف المتفرجين له لأنه مضحك على قلقه ، وخاف نفسه الذي ضرب منه عملات معدنية تعتبر شخصية جاك ترابك عادةً واحدة من أروع دراسات الصور النفسية في الأدب السويدي. اختار ريكارد غونتر تصويره مع ممثلين اثنين أن تتاح لي الفرصة لتصميم المسرحية كحوار جذبني وكان مثيرًا للغاية يقول غونثر العمل الذي أتيحت له الفرصة للعمل مع الممثلين لارس لند وسفن والتر يقف الآن على خشبة المسرح معًا لأول مرة هذه هي الزيارة الأولى لريكارد غونثر إلى مسرح ستريندبرغ الحميم. أخرج ريكارد جونتر في الآونة الأخيرة اعتدال من قبل ستافان جوته في مسرح مدينة ستوكهولم في خريف عام ٢٠٠٦ . بالإضافة إلى المهرج يقوم جاك أيضًا بالإخراج حاليًا لأنني زوجتي مع بيورن كيلمان بجولة السويد , لهذه المجموعة حصل على جائزة تاليا من س في دي في عام٢٠٠٥ يلمار برغمان (١٨٨٣ -١٩٣١ ) هو أحد رواة السويد العظماء الذين أسفرت موهبتهم عن رواية عظيمة عدد الروايات والقصص القصيرة والمسرحيات والسيناريوهات والقصص الخيالية. قرر البقاء في وقت مبكر مؤلف ولكن بشكل جدي أولاً مع ماركوريلس في وادشوبنك في عام ١٩١٩ . العديد من أعماله مستوحاة من تجارب طفولته ومغامراته العديدة في الخارج. استراح بيرجمان كثيرًا في حياته وعاش دائمًا في الفنادق. لقد اختبر نفسه بالفعل عندما كان طفلاً مختلف وتبعه مشاعر الاغتراب طوال حياته. هذا هو بالضبط ما جعله لتصوير رائع للاغتراب الحياة ,المهرج جاك هي رواية الوداع لبرغمان حيث يصف الواقع البشري وراءه فن. كما يعكس ازدراء هوليوود حيث عمل في منتصف العشرينات كاتب فيلم. وداع هجلمار برغمان لقراءته الإذاعية "تعليم المهرج" في عام ١٩٣٠ الجمهور والحياة. مات على الأرجح من جرعة زائدة ، في غرفة فندق في برلين في عام ١٩٣١ مسرحية تدور حول المخاوف وثمن الصدق. في عرض غني بالألوان مع موسيقى البوب ​​المعروفة ، تركنا فرقة غنائية توجه الضوء على الجزء الخلفي من قصص النجاح نحن نعيش في زمن عبادة المشاهير ، لكن التوق إلى الاعترافات التي يدعيها فنانون مشهورون ليس بالأمر الجديد في رواية يلمار برغمان الكلاسيكية ، نلتقي بجوناثان بورك ، المعروف باسم المهرج جاك. إنه يعيش مثل مايكل جاكسون - دائمًا وحيدًا ، وليس وحيدًا ، مع حاشية من المساعدين في بنغلته العملاقة في هوليوود. جاك ممثل كوميدي ونجم سينمائي مشهور بنى حياته المهنية على قصة وفاة صديق جيد. إنه يعطي الجمهور قلقهم الحقيقي وفي المقابل يمنحونه النجاح والثروة ذات يوم لا يريد جاك أن يكون مهرجًا بعد الآن ، فهو عجوز ويريد أن يقول الحقيقة عن فنه وحياته ولكن ماذا يحدث لكل من يكسب المال من جولاته التي نفذت منها؟ هل يتركونه يفعل ما يشاء؟ هل الحقيقة دائما الأفضل؟ بمسرح مدينة ستوكهولم الذي نظم مسرحية المهرج جاك للكاتب يلمار برغمان بالتعاون مع سترندبري المسرح الحميم تمثيل لارس ليند وسفين وولتر دور المهرج جاك ، الذي أخرجه ريكارد غونتر ، وشارك الثلاثة في حلقة نقاش حول المسرحية جنبًا إلى جنب مع عالم الأدب ستين ويستراند وأسا مالهمار من هجلمار بيرغمان سامفوندت ، بعد الأداء لا تكاد تتوفر في ستوكهولم مرحلة أفضل من مسرح سترندبري الحميم إذا كنت تريد الانغماس في قلق الفنان الكلاسيكي الذكوري ها هو ، كما كان في الجدران ومسرح ريكارد غونتر لمهرج جاك هجالمار بيرغمان هو رهان آمن في هذه المرحلة.يمكنك بالتأكيد شراء أجزاء معينة من رسالة برغمان يمكن أن تبدو الحياة بلا شك مثل السيرك في بعض الأحيان. لكنني أكافح بشدة وعبثًا للبحث عن نقاط اتصال مهمة حقًا بيني وبين جوناثان بورك (مع شخصية المهرج البديل جاك تراكباك) التي فصلت الحياة على نطاق واسع يركز عرض غونتر على تعليم المهرج الشهير ويجعل العرض هو عرض الأنا الكبير للفنان الذكر. لذلك لا يمكن إنكار أنني على الهامش عندما ألقي نظرة خاطفة على كوخ المهرج الأنيق في الكابيتوليوم ، مع خزانة ملابس خشبية صلبة وثريا كريستالية. يبلغ صوت المتحدث بسرعة بناءً على الحشد والنميمة وملء الحقائق الضرورية في القصة. المونولوج المكون من جزأين مع سفين وولتر ولارس ليند. مكياج مهرج ، شخصية مهرج مدمرة ومجتمع ممشط بالماء يقدمون "عرضًا فرديًا" يتطلع إلى الخارج بعد أداء النجم المهرج جاك تراكباك الأخير يندمجون يملأون جمل بعضهم البعض ، وينزلقون عندما يضع وولتر المكياج ويتبادل الأماكن مع ليند ، الذي يتولى مسؤولية الأنف المطلي باللون الأحمر. توضح القبضة شخصية جاك المنقسمة ، لكنني أعتقد أنها تزعجك بدلاً من أن تخلق ديناميكية وبمجرد أن تهدأ الشرارة في اللعبة ، المهرج جاك للكاتب يلمار برغمان هي قصة المهرج جاك المعروف أيضًا باسم ابن واد شوبنك جوناثان بورك الذي أصبح فنانًا مشهورًا عالميًا. كتب الكتاب عام ١٩٣٠ ويعتبرعقيدة المؤلف الفنية ووديعه في مسرحية ريكارد غونثر ، يعد المهرج جاك أيضًا ، للأسف ، مثالًا رئيسيًا على شفقة الفنان الذكر على الذات: مريرة ، خاصة وشبه فلسفية في مسرح سترندبري الحميم ، تم أخذ التصميم الداخلي من واد شوبنك . بثت الإذاعة القديمة تقارير عن أداء وداع المهرج الفاضح أمام جمهور يصل إلى عدة آلاف. يشارك سفين وولتر بطرف أنف أحمر وحشرجة الموت دور البطولة مع لارس ليند ، في البداية مرتديًا سترة توكسيدو بيضاء. في النهاية ، تم تغيير الأدوار والأزياء بشكل غير محسوس. إنه يتعلق بالفنان ومهرجه: منفصلان ولكنهما متماثلان.يُقال إن جاك الطوباوي إرنست هوغو يارغارد ألهم ريكارد غونتر. غني عن القول. كان يرىجورد محرضًا حقيقيًا أتقن أيضًا الفن النبيل لإهانة الجمهور.عندما بدأ وولتر وليند في النهاية في السخرية من المتفرجين ، توقفت في مسرح إنتيما. ولكن حتى ذلك الحين لا تريد ذلك حقًا. يتمتع سفين وولتر بالكثير من الحضور والاتصال بالجمهور ، لكنه بالتأكيد ليس متمردًا. بدلاً من تحدي الجمهور ، يريدنا معه مع وجه مقنع وأسلوب لعب محايد ، يصبح لارس ليند أكثر تهديدًا يحتوي العرض على معرفة باهظة الثمن برهبة الفنان الأبدية. لكن المهرج جاك يتردد بقوة من وقت آخر, حتى ينجح في الانخراط ,هل يمكن للأكاذيب أن تجعلنا سعداء؟

كان العرض قبل جائحة كورونا ،مات الممثل الكبير سفين وولتر بسبب اصابته بوباء كورونا عن عمر يناهز ٨٥ سنة

كان صديق الجميع وصديقي الراقي والجميل حزنت السويد لرحيله الرحمة لروحه الطاهرة لقد خسرناه

المهرج جاك في مسرح ستريندبرج الحميم

المسرح: مسرح سترندبري الحميم

بقلم هجلمار برجمان

العرض الأول في مسرح ستريندبيرج الحميم

الإخراج والدراما والسينوغرافيا: ريكارد غونتر

الازياء : بيتر هولم

الاضاءة : ستيفان كونرادسون

الاقنعة : سيف حشفة

تمثيل الأدوار: لارس ليند ، سفين وولتر

المهرج جاك

عصمان فارس مخرج وناقد مسرحي السويد