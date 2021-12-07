قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



نيس (فرنسا): أثمر مزاد أقامته دار "سوذبيز" في موناكو واختتم الاثنين على جزء من تركة مصمم الأزياء الألماني الراحل كارل لاغرفيلد شمل قطعاً من اثاث منازله ولوحات فنية وسيارة "رولز رويس" عن حصيلة بلغت 12 مليون يورو (13,5 مليون دولار)، أي أربعة أضعاف ما كانت تشير إليه التقديرات.

ووصفت "سوذبيز" بـ"الانتصار" حصيلة المزاد الذي أقيم حضورياً وعبر الانترنت اعتباراً من الجمعة، وهو الجزء الأول من بيع ميراث المدير الفني السابق لدار "شانيل".

وبيعت كامل القطع المعروضة البالغ عددها 582 بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون يورو بينما كانت التقديرات تشير إلى حصيلة تراوح بين مليوني يورو وثلاثة ملايين.

ونقل بيان عن نائب رئيس "سوذبيز فرنسا" بيار موت قوله إن أكثر من 1400 تسجلوا للمشاركة في المزاد الذي تميز "بجو حماسي".

وفاقت الأسعار التي بيعت بها 96 في المئة من القطع أقصى التخمينات، إذ بيعت مثلاً لوحة "بورتريه كارل لاغرفيلد" للفنان الياباني تاكاشي موراكامي بمبلغ 292,100 يورو فيما كان سعرها مقدّراً بما بين 80 ألف و120 ألفاً، فيما دُفِع 152,400 يورو في مقابل لوحة "بقرة وبائعة حليبها" من العام 1920 للرسام الفرنسي غي بيار فوكونيه وكانت مخمّنة بما بين أربعة آلاف وستة آلاف يورو.

وتعود القطع التي طُرحَت في المزاد ومنها مجموعة من قطع الأثاث، إلى مساكن مصمم الأزياء الراحل، ومنها شقة في شارع كيه فولتير ضمن الدائرة السابعة في باريس.

وكان لاغرفيلد شغوفاً بحقبة الفن الزخرفي "آر ديكو"، وكان يملك الكثير من القطاع والمفروشات التي صممها الفرنسيان لوي سو وأندريه مار اللذان كانا بين الفنانين المؤسسين لهذه الحركة في عشرينات القرن الفائت.

وبيع كرسيان بذراعين مع متكأهما يعود تاريخها إلى عام 1925 وتقدر قيمتها بين 20 ألف يورو و30 ألفاً في مقابل 114300 يورو، بينما دُفع 88900 يورو لقاء طاولة زينة كانت مخمّنة بما بين سبعة آلاف وعشرة آلاف يورو.

ومن بين الأغراض الشخصية لـ"قيصر" الموضة الراحل، لوحة ذاتية بيعت في مقابل 107,250 يورو (كانت مقدّرة بما بين ألفين وثلاثة آلاف)، في حين أن ثلاثة دفاتر كان آخر عمالقة الأزياء الراقية يدوّن عليها تصاميمه، كانت مخمّنة بما بين ثلاثة آلاف يورو وخمسة آلاف، بيعت في النهاية لقاء 152,400 يورو.

أما منحوتة "دوم بيرينيون بالون فينوس" لجيف كونز فبيعت في مقابل 38100 يورو، أي أعلى بقليل من السعر المقدّر، فيما حصل شارٍ لقاء 439 ألف يورو على سيارة "رولز رويس فانتوم" طراز 2018 كان سعرها مقدّراً بما بين 300 ألف و350 ألف يورو.

ويقام الجزء الثاني من المزاد عبر الإنترنت في باريس من 6 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر، قبل مزاد في مدينة كولونيا الألمانية في آذار/مارس.

وكان مصمم دار "شانيل" الشهير توفي في 19 شباط/فبراير 2019 عن 85 عاما بعد مسيرة طويلة استمرت أكثر من ستة عقود أصبح خلالها أحد ألمع الأسماء في مجال الأزياء الراقية حول العالم، وتنافس خلالها مع إيف سان لوران.