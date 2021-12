نيويورك: اشترت مجموعة "نايكي" الأميركية للتجهيزات الرياضية شركة "RTFKT" الناشئة التي تجاهر بطموحاتها في مجال "ميتافيرس"، العالم الموازي الذي يوصف أحيانا بأنه مستقبل الإنترنت.

هذه الشركة التي تأسست سنة 2020 متخصصة في صنع المنتجات الافتراضية، خصوصاً الأحذية الرياضية، وتستخدم تكنولوجيا سلسلة الكتل ("بلوكتشين") لضمان سلامة المشتريات وأصالتها.

كما تستعين الشركة بالواقع المعزز والذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتها.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. 🌐👁‍🗨 pic.twitter.com/5egNk9d8wA