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إيلاف: نجوم ومشاهير يجتمعون على مائدة عشاء في جلسة لا تشبه غيرها، ضمن برنامج "دعوة خاصة" (Secret Dinner Club) مع الشيف ميريت علي على "شاهد VIP".

دعوة توجهها الشيف إلى نجوم وشخصيات عامة، لتناول أطباق مميزة ومناقشة مواضيع حياتية في مكان غير مألوف ويختلف بين حلقة وأخرى، ومع ضيوف لا يعرفون بعضهم بعضاً.

تطرح ميريت علي في كل حلقة موضوعاً وتناقشه بطريقة غير تقليدية مع ضيوفها القادمين من مجالات مختلفة ومنهم الممثلين والمطربين والإعلاميين والرياضيين، ومن بين المشاهير في الحلقات باسل خياط، جويل ماردينيان، امل بوشوشة، أحمد شعيب، مايا دياب، ستيفاني صليبا، شيرين، حسن المطوع، عبير سندر، لاعب كرة السلة فادي الخطيب وآخرين.

يُعرض برنامج " – Secret Dinner Clubدعوة خاصة" اعتباراً من 8 يناير على "شاهد VIP".

