نيويورك: تُوفر "نتفليكس" مجدداً لجمهورها في الولايات المتحدة مسلسل "Servant of the People" ("خادم الشعب") الذي كان صنع شهرة الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي، ويأتي إعلان المنصة الأربعاء عزمها على إعادة عرضه في إعجاب واسع بالممثل السابق الذي أصبح "بطل" بلده بفعل الغزو الروسي.

وكتبت "نتفليكس" عبر تويتر "لقد طلبتم ذلك، المسلسل عاد! "Servant of the People" مُتاح مرة جديدة عبر "نتفليكس" في الولايات المتحدة"، فيما طالب الرئيس الأوكراني صباح الأربعاء في كلمة امام الكونغرس ألقاها عن بعد بواسطة الفيديو بتزويد أوكرانيا بـ"أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد". وحظيت كلمة الرئيس الأوكراني بتصفيق من أعضاء الكونغرس وقوفاً.

You asked and it’s back!



Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF