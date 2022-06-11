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نيويورك: أعلنت جوائز "غرامي" الأربعاء عن إضافة فئة أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو إلى مكافآتها، وهي خطوة تشكّل اعترافاً بهذا القطاع وتعكس سعي أبرز جوائز الصناعة الموسيقية في الولايات المتحدة إلى التنوع.

وستكون جائزة "أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو والوسائط التفاعلية الأخرى" واحدة من خمس فئات جديدة ستُعتمد للمرة الأولى خلال الاحتفال الخامس والستين لتوزيع جوائز "غرامي" سنة 2023، بينها أيضاً جائزتا أفضل كاتب وملحّن أغنيات خلال السنة وأفضل ألبوم شعر منطوق.

وقال رئيس هيئة "ريكوردينغ أكاديمي" التي تضم محترفي قطاع الصناعة الموسيقية هارفي ميسون جونيور إن "الأولوية القصوى للأكاديمية هي التمثيل الفاعل للأشخاص العاملين في مجال الموسيقى الذين تخدمهم"، مع "الحرص على أن تعكس قواعدها وإرشاداتها الصناعة الموسيقية المتغيرة باستمرار".

ومع أن فئة جوائز "غرامي" لم تكن تتضمن فئة خاصة بموسيقى ألعاب الفيديو، فازت أغنية "باب ييتو" من تأليف كريستوفر تين عن لعبة الفيديو "سيفيليزايشن 4" الإستراتيجية الشهيرة جائزة "أفضل توزيع" عام 2011.

وفي آخر حفلة لتوزيع الجوائز، توج تشارلي روزن وجايك سيلفرمان، مع فرقة "8-بيت بيغ باند" في الفئة نفسها عن نسختهما من "ميتا نايتس ريفنج" من لعبة الفيديو "كيربي سوبرستار".