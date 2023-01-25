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ذكر أرسطو بالفعل في عمله عن الحيوان، في القرن السادس قبل الميلاد، أن "الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي لديه القدرة على الضحك".

وفي وقت لاحق من عصر النهضة، شارك رابيليه في هذه الأطروحة المحددة من هذا الافتراض. لكن هنري برجسن، فيلسوف الحياة من القرن العشرين، هو الذي أسس الضحك كمفهوم فلسفي وهو عمل غريب، باروكي إلى حد ما في فلسفته الجادة، على الرغم من عناوينها، تبرز فيما يتعلق بالتطور الخلاق، مقاله عن البيانات الفورية للوعي أو المادة والذاكرة، والفكر والمتحرك وهي كتب ثقيلة لا يمكن إنكار تعقيدها.

الضحك يأتي من النسق الفلسفي الحيوي. يبدأ عمله بأبسط الأسئلة: ماذا يعني الضحك؟

يبدأ هنري برجسن عمله على الضحك بهذا السؤال البسيط. نيته تحليل الأشياء التي تجعلنا نضحك، ليعرف لماذا وكيف تجعلنا نضحك. كما يحد برجسن مجال تحليله بثلاث ملاحظات، حول الكوميديا والضحك. أي أنه للإجابة على هذا السؤال، يطرح برجسن ثلاث فرضيات:

- الضحك هو بالضرورة بشري: نحن نضحك على الناس أو الأشياء التي يفعلوها، ولا نضحك على الأشياء نفسها

- الضحك عقلي محض: القدرة على الضحك تتطلب موقفًا منفصلاً، مسافة عاطفية عن الشيء الذي يثير الضحك

- للضحك وظيفة اجتماعية: "لفهم الضحك، علينا إعادته إلى بيئته الطبيعية، وهو المجتمع، وقبل كل شيء، علينا تحديد فائدته الاجتماعية. ستكون هذه هي الفكرة الموجهة لجميع تحقيقاتنا. يجب أن يفي الضحك بمتطلبات معينة من الحياة المشتركة. يجب أن يكون لها أهمية اجتماعية "

رؤية وظيفية

لا يريد برجسن إعطاء تفسير نفسي أو تحليلي نفسي للضحك بل يدافع عن رؤية وظيفية لهذه الظاهرة: الضحك هو "لفتة اجتماعية"، تهدف إلى مواجهة ميولنا المعادية للمجتمع ودعوتنا إلى الضحك عليها، من أجل تصحيحها. نحن نضحك على الناس عندما يتصرفون بطريقة تعطي مظهر آلية بسيطة. نتوقع سلوكًا معينًا من الناس. عندما يخيب شخص ما هذا التوقع، يتم السخرية منه.

يبدو الضحك بمثابة دعوة إلى النظام الاجتماعي: "وظيفته هي الترهيب من خلال الإذلال".

من وجهة نظر أخلاقية، الضحك ليس بريئا. المعايير التي يستخدمها لاختيار ضحاياه ليست معايير أخلاقية. الضحك هو "ببساطة نتيجة آلية وضعتها الطبيعة فينا أو، تقريبًا نفس الشيء، من خلال معرفتنا بالحياة الاجتماعية. ليس لديه الوقت لمشاهدة أين يضرب ". وأحيانًا تكون ضرباته مؤلمة. هذا بالنسبة لتعريف برجسن للضحك لكن ما هي الكوميديا؟

على عكس فرويد

العلاقات المنطقية لا تجعلنا نضحك في حد ذاتها، فهناك عملية تبدأ بملاحظة العبثية وتنتهي بالضحك عليها. على عكس البعض (فرويد على وجه الخصوص، الذين ربط النكات باللاوعي)، لا يريد برجسن إعطاء تفسير نفسي أو تحليلي نفسي للضحك. بدلاً من ذلك، يشرح برجسن الضحك بمصطلحات وظيفية: الضحك "لفتة اجتماعية"، وهي وظيفة ذات فائدة محددة في المجتمع.

في الفصل الأخير، أدلى برجسن بالملاحظة التالية: "نظرًا لأن الكهرباء المعاكسة تتجاذب وتتراكم بين صفيحتين من المكثف الذي ستضيئ منه الشرارة حاليًا، فإن الضحك يجمع الناس معًا بالجاذبية والتنافر، ويتبع ذلك فقدانًا تامًا للتوازن. باختصار، من خلال كهربة الروح المعروفة بالعاطفة. إذا استسلم الإنسان لدافع مشاعره الطبيعية، فإن انفعالات المشاعر العنيفة هذه ستكون القاعدة العادية للحياة. لكن المنفعة تتطلب أن يتم توقع هذه الفيضانات وتجنبها.

يجب أن يعيش الإنسان في المجتمع، وبالتالي يخضع للقواعد "المجتمع هو نتاج نوع من التطور: يبدو أن تاريخ البشرية يقود نحو حياة اجتماعية أكثر سلمية، تسيطر عليها السيطرة على ردود أفعالنا المعادية للمجتمع. الدراما تسمح لنا برؤية ما بداخل أنفسنا، ما سنكون بدون المجتمع، طبيعتنا الخفية. وهكذا فإن الكوميديا تخدم المجتمع من خلال الإشارة إلى ميولنا المعادية للمجتمع ودعوتنا للضحك عليها، مما يشجعنا على تصحيحها. أما الوظيفة الاجتماعية للضحك فتتمثل في أن "شيء ميكانيكي في شيء حي" هكذا يعرّف برجسن الكوميديا.

حالة أخرى تمت دراستها هي حالة "الرسوم الهزلية للإيماءات"، مع القانون التالي: "أي حركة هزلية تجعلنا نعتقد أن الجسد هو آلية بسيطة". بدلاً من الاستمرار في استحضار الأنواع المختلفة من الكوميديا واحدة تلو الأخرى، يحاول برجسن بعد ذلك تحديد المسارات العالمية للتخصص بناءً على فكرة "الميكانيكية الموضوعة على الأحياء". يعثر برجسن على ثلاثة أصناف: 1) التنكر: الطبيعة (مثل التدريج)، المجتمع (مثل الاحتفالات)، الاثنان مجتمعان.

2) تراكب الجسد على الروح: "هو هزلي أي حادث يلفت انتباهنا إلى بنية الشخص بينما الروح المعنوية موضع تساؤل".

3) الموضوعية: "نضحك في كل مرة يعطينا فيها الشخص انطباعًا عن شيء ما" (يمكن أن يكون الشيء المعني كائنًا، ولكنه أيضًا وظيفة، وما إلى ذلك)

الفصل الثاني

في الفصل الثاني من كتاب الضحك، يعود برجسن إلى أنواع الكوميديا المختلفة.

كوميديا الموقف "أي ترتيب للأفعال والأحداث هو فكاهي يعطينا، بإدخال أحدهما في الآخر، وهي الحياة والإحساس بترتيب ميكانيكي." تأتي هذه القاعدة بثلاث طرق كوميدية:

1) التكرار: من المعروف أن التكرار هو عملية فكاهية، إلا أنه لا يكفي بحد ذاته. تساعد صورة "شيطان الربيع" على فهم أصل الكوميديا: يجب أن تكون هناك قوتان متعارضتان، واحدة ذات طبيعة ميكانيكية (مثل رد الفعل، على سبيل المثال)، والأخرى مدروسة. الحلقة اللانهائية الناتجة تثير الضحك وهنا يكون التكرار كوميديًا.

2) الانقلاب: الرش يسقى من بين أمور أخرى.

3) تداخل السلسلة: "يكون الموقف هزليًا عندما ينتمي في نفس الوقت إلى سلسلتين مستقلتين تمامًا من الأحداث، وعندما يمكن تفسيره بمعنيين مختلفين تمامًا في نفس الوقت." مثال نموذجي هو سوء الفهم.

كوميديا الكلمات ترى أنه لا يوجد شيء مصطنع حول إنشاء فئة منفصلة لكوميديا الكلمات: يجب أن نميز بوضوح الكوميديا التي تعبر عنها اللغة عن تلك التي تخلقها اللغة. هذا الأخير هو في الواقع، لاستعارة مفردات هندسية، إسقاط الكوميديا على مستوى الكلمات. ومن هنا جاءت الصلابة النحوية: "سنحصل على كلمة هزلية من خلال إدخال فكرة سخيفة في قالب الجملة المكرس".

ومن هنا تأتي أيضًا فكرة الضحك على "المادي" بينما "الأخلاقي" موضع تساؤل: يكفي تفسير "المادي" على أنه معنى مناسب و "أخلاقي" كمعنى رمزي. إلخ.

نجد على وجه الخصوص العمليات الثلاث المذكورة أعلاه: التداخل (التورية تترجم إلهاءًا عن اللغة، وتركها)؛ والتبديل (ما يعادل التكرار للغة): من سجل للغة إلى آخر على سبيل المثال، أو من الواقع إلى ما ينبغي أن يكون (السخرية) أو العكس (الدعابة).

بشكل عام، "سيتم الحصول على التأثير الهزلي من خلال نقل التعبير الطبيعي لفكرة إلى نغمة أخرى". فماهي مميزات الشخصية الكوميدية؟

يصر برجسن على الأهمية القصوى للكوميديا. لقد رأينا أن الكوميديا لا تأتي من عيب بقدر ما تأتي من الصلابة: الصفة غير المرنة ستكون مضحكة أكثر من الرذيلة المرنة. ما يهم هو عدم ارتباط الشخصية، فهو شرط أساسي.

لقد رأينا أيضًا أنه للحصول على الكوميديا، عليك إزالة المشاعر.

للقيام بذلك، هناك نوعان من الإجراءات المسرحية: عزل سمة الشخصية من أجل منحها وجودًا مستقلًا؛ ولفت الانتباه إلى الإيماءات (المواقف والحركات والكلام) بدلاً من الأفعال.

حسنًا، إذن، يضيع برجسن في تأملات في الفن والكوميديا والمأساة والحياة والتي بالإضافة إلى الابتعاد عن الذات، لم تمارس السحر. ومع ذلك، فهي تهبط على محاولة إعادة إنشاء الشخصية الكوميدية النهائية والأكثر نقاءً، بناءً على تحليلاتها. ثم تظهر أخيرًا حقيقة موضوع الكوميديا: الغرور.

هذا العيب السطحي والعميق هو أس كل الآخرين، والأكثر طبيعية (على الرغم من اكتسابه). "إن العلاج المحدد للغرور هو الضحك، والعيب المضحك أساسًا هو الغرور."

هذه هي الأطروحة الرئيسية للعمل بشكل مضغوط ومجرد. من الصعب تلخيص الحجة، فلنحاول تبسيطها، فالضحك بمثابة تصحيح. إنها إحدى المؤسسات التي تسمح للناس بالعيش في المجتمع. على الرغم من وجود أنواع مختلفة من السمات والسلوكيات المعادية للمجتمع، فإننا نضحك فقط على بعضها. نحن نضحك على الناس عندما يتصرفون بطريقة تعطي مظهر آلية بسيطة. عادة نتوقع من الناس ملاحظة ما يحدث من حولهم وتكييف سلوكهم وفقًا لذلك. عندما يخرج أحد عن هذا المبدأ، فإننا نضحك عليه.

يبدو الضحك بمثابة دعوة إلى النظام الاجتماعي: "وظيفته هي الترهيب من خلال الإذلال". في الفصل الأخير، كتب برجسن عن الكوميديا الشخصية في المسرح. الضحك لا يتوافق مع التعاطف، لذلك يجب على الكاتب الهزلي أن يمنع المشاهدين من الشعور بالتعاطف مع الشخصيات.

هناك ثلاثة أشياء لازمة لتحقيق هذا الهدف. أولا السمة المضحكة. ثانيًا، يجب التعبير عن السمة من خلال الإيماءات بدلاً من الإجراءات. ثالثًا، وخلاصة القول، فإن الشخصية الهزلية تتصرف تلقائيًا بشكل مشتت.

الخطأ فيه مثل مفتاح يمكن أن تطلقه الظروف الخارجية. ما هي أكثر سمات الشخصية إثارة للضحك؟

الغرور: "ربما لا يوجد عيب واحد أكثر سطحية أو أعمق.

الجروح التي يتلقاها لا تكون أبدًا خطيرة جدًا، ومع ذلك نادراً ما تلتئم. إنها ليست رذيلة، ومع ذلك فإن كل الرذائل تنجذب إلى مدارها وتصبح أكثر دقة ومصطنعة.

إنه طبيعي أكثر، وفطري كونيًا أكثر من الأنانية، لأن الأنانية يمكن أن تغزوها الطبيعة، بينما عن طريق التفكير فقط نحصل على أفضل النتائج من الغرور ".

هل الضحك هو طيش الإنسان؟ كيف يعبر الضحك عن موقف تجاه المجتمع والذات؟ والى أي مدى يتسنى للمرء التخلص من الضحك والتحلي بالجدية؟

دروس في الضمير والمشاعر

هكذا يؤكد برجسن في كتابه أن الضحك يحمل دروسًا في الضمير والمشاعر الإنسانية. وبتبني منهجًا وظيفيًا، يعطي الفيلسوف الضحك أهمية ميتافيزيقية وأخلاقية، فالضحك يقوم على شكل من أشكال عدم الحساسية تجاه البشر.

في الواقع، إنه يحدث بسهولة في جو متوتر، مما يجعل العقل ينتقل من أحد طرفي طيف المشاعر إلى الطرف الآخر. وبالتالي، من أجل التعبير عن نفسه، فإنه يتطلب الاستعداد للحالة العاطفية السابقة التي يتم فرضها لإخفائها. كتب برجسن: "لا أقصد" أننا لا نستطيع أن نضحك على الشخص الذي يلهمنا بالشفقة، على سبيل المثال، أو حتى بالعاطفة: عندها فقط، ولحظات قليلة، علينا أن ننسى هذه المودة، والصمت هذا. شفقة "(ضحك). إذا ظل الفرد حساسًا، إذا كان يعرف نفسه بالضرورة بمشهد الحياة، فسيكون هذا بالضرورة خطيرًا أو مأساويًا.

هذا النوع من عدم الحساسية يهدف حصريًا إلى ما هو بشري بشكل صحيح. على سبيل المثال، لا يمكن أن تكون المناظر الطبيعية هزلية؛ لا يمكن للحيوان أن يكون إلا بقدر ما يتذكر خاصية إنسانية مضحكة. إذن، الإنسان حيوان يجعلك تضحك، وبفضله فقط التشابه بالإنسان يمكن أن يثير الضحك فيما ليس بشريًا.

يوسع برجسون هذا الاستنتاج من خلال التأكيد على أن الضحك له بُعد جماعي بقدر ما يتطلب التواطؤ مع ضحكات آخرين يمثلون العالم في نفس المنظور الاجتماعي والثقافي.

الضحك هو الميكانيكا المطلية على الأحياء. إن نقطة البداية في تفكير برجسون هي فكرة أن الحياة حركة سلسة ومستمرة تعبر عن عفوية الطبيعة. يوضح العرق القوي والمنتظم للقطط في العشب الطويل مرونة الحياة هذه: إنه مظهر من مظاهر جمال الطبيعة الذي يثير متعة جمالية مختلفة تمامًا عن الضحك.

من ناحية أخرى، فإن الانزلاق وسقوط الوحش سيخلقان تأثيرًا كوميديًا، لأنه قد يتسبب في انقطاع غير متوقع في سيولة الحركة. بما أن الحياة تبدو وكأنها تدفق مستمر، فإن أي صلابة، أدنى قسوة ميكانيكية يستطيع الإنسان أن تثير الضحك. "افترض، كما يتخيل برجسن، أننا نلفت انتباهنا إلى هذه المادية للجسم.

عندها سيصبح الجسد للروح كما كان الثوب قبل لحظة بالنسبة للجسد نفسه، مادة خاملة موضوعة على طاقة حية.

وسيحدث الانطباع عن الكوميديا بمجرد أن يكون لدينا شعور واضح بهذا التراكب".

بالنسبة إلى برجسن، تكشف هذه الظاهرة الوظيفة الاجتماعية للضحك: فهي تشير من خلال الإذلال إلى السلوكيات التي تسود فيها الآلية بدلاً من التكيف الدائم الضروري مع سيولة الحياة ، وبالتالي فهي بمثابة تذكير بالنظام الاجتماعي. ويخلص الفيلسوف إلى أن "الضحك هو حقًا نوع من التنمر الاجتماعي".

الضحك يثيره أشكال مختلفة من ميكنة الكائنات الحية. يمكن العثور على هذا أولاً في المادة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون تعبير الوجه البسيط مضحكًا لأنه يعطي الانطباع بأن نشاط العقل ثابت ميكانيكيًا عندما يفترض أن يكون دائمًا. يوضح برجسن أن هذه الخاصية يتم التحقق منها في أي موقف أو حركة لجسم الإنسان.

إذا أظهر الراقص حركات رائعة، فإن الممثل الذي يقلد دمية مفككة - أي آلية مختلة - سيثير الضحك.

بشكل عام، بسبب بُعدها الميكانيكي، تشكل أعراف الحياة الاجتماعية مصدرًا لا ينضب للمشاهد الهزلية. كتب برغسون أن "الجانب الاحتفالي من الحياة الاجتماعية يجب أن يحتوي بالتالي على كوميديا كامنة، والتي ستنتظر فقط فرصة الانطلاق إلى العلن".

بالتفصيل، تؤدي العلاقات الاجتماعية إلى نوعين من الكوميديا: ربيع الكوميديا ، والحركة الكوميدية، من ناحية، يتم استفزازها من خلال حدوث تسلسل ميكانيكي في سياق المشهد؛ كوميديا الموقف، من ناحية أخرى، تميز موقفًا بعيد الاحتمال للغاية ولدت من تقارب الأحداث. باختصار، يختصر برجسن جميع المواقف الكوميدية إلى ثلاث عمليات: التكرار والانعكاس والتدخل في السلسلة (سوء الفهم).

نظرًا لأن اللغة تتوسط كل التأثيرات الهزلية، فإن كوميديا اللغة تنتج أيضًا من هذه العمليات، لكنها تضيف بُعدًا ثقافيًا أقوى.

في الختام، "الضحك هو قبل كل شيء تصحيح. يمارس الضحك وظيفة مفيدة. يعاقب بعض العيوب لأن المرض يعاقب بعض التجاوزات، ويضرب الأبرياء، ويجني المذنب، ويهدف إلى النتيجة العامة.

وبهذا المعنى، لا يمكن أن يكون الضحك صائبًا تمامًا ". لذلك من المهم إعادة ترجمة هذا العمل الإبداعي الى اللغة العربية من اللغة الفرنسية التي كتبه بها هنري برجسن في نهاية القرن التاسع عشر وإعادة قراءة هذا العمل الاجتماعي الفلسفي، لأنه يعطينا مفاتيح مهمة للتفكير في علاقاتنا مع الآخرين والابتعاد عن الوقوع في الضحك العدواني والضحك القمعي وممارسة الضحك المطلق الذي نظر له برجسن في تحفته الفنية.

فكيف ساعد الضحك على التمسك بالأمل زمن الجدب الوجودي وإنتاج معنى الحياة في عصر العدمية القيمية؟

المصدر

Henri Bergson, Le Rire, Essai sur la signification du comique, (1899), Félix Alcan, 1938