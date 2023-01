قراؤنا من مستخدمي تلغرام

لوس انجليس: تصدّر الفيلم الكوميدي "Everything Everywhere All at Once" الثلاثاء السباق إلى جوائز الأوسكار التي توزع في 12 مارس المقبل في هوليوود، إذ حصل على 11 ترشيحاً من بينها جائزة أفضل فيلم.

وتقدّم هذا الفيلم الذي يحكي قصة صاحب مغسلة منغمسة في أكوان متوازية على الفيلم الألماني الطويل "All Quiet on the Western Front" (9 ترشيحات) والكوميديا التراجيدية الأيرلندية "The Banshees of Inisherin" (9 ترشيحات) وفيلم السيرة "إلفيس" عن أسطورة موسيقى الروك أند رول (8 ترشيحات) ، وفيلم "ذي فيبلمانز" المُستوحى بصورة كبيرة من طفولة ستيفن سبيلبرغ (7 ترشيحات).

وحصل "Everything Everywhere All at Once" الذي أخرجه دانيال كوان ودانيال شينرت على ترشيحات في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة (ميشيل يو) وأفضل ممثلة في دور مساعد (جايمي لي كورتيس) وأفضل ممثل في دور مساند (كي هو كوان).