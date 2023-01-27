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إيلاف: قام الفنان "Xavier Veilhan" بتصميم مجموعة من المنحوتات الحيوانية لعرض شانيل الذي أقيم في "Grand Palais" بالقرب من برج إيفل ، ولكن بينما أثار Schiaparelli عاصفة من الجدل في وقت سابق من هذا الأسبوع بتصويره الواقعي للغاية لرؤوس الحيوانات، كان "Xavier" كذلك خيالي بما يكفي لتجنب أي اتهامات بالقسوة على الحيوانات.



عرضت فيرجيني فيارد، المديرة الإبداعية في شانيل، مجموعة كلاسيكية أنيقة ومحدثة بلمسة لذيذة هذا الموسم بما في ذلك إكسسوارات ملابس تكشف عن الفخذ مع قبعات علوية وربطات عنق وأسلوب ماجوريت مع أحذية برباط.

م دفع جاكيتات التويد مع تنورة رائعة ذات ثنيات أو قصيرة مما أضاف إحساسًا رياضيًا إلى هذه الإطلالات التي تم إبرازها عند الخصر.

ملابس السهرة التي تميزت بالشفافية والتأثيرات المعدنية، والتي ظهرت كإتجاه قوي على مدرجات الأزياء هذا الموسم. تضمنت مجموعة شانيل فساتين بأطوال وأشكال متنوعة بالإضافة إلى "جمبسوت" مثيرة مع ربطات عنق.