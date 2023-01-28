قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



بومباي: انطلق في مدينة بومباي الهندية السبت مهرجان "لولابالوزا" الموسيقي بنسخته الآسيوية الأولى، في أضخم حدث احتفالي في العاصمة المالية الهندية منذ جائحة كوفيد-19.

وهذه أول مرة يقام فيها المهرجان الشهير في آسيا، بعد إطلاق نسخ جديدة متفرعة من النسخة الأميركية الأصلية في العقد الماضي.

وتجمعت جماهير غفيرة في ميدان ماهالاكسمي لسباق الخيل قرب وسط مدينة الذي شكل قبيل الجائحة نقطة جذب لكبار الفنانين العالميين.

وقالت نارياني أناند (29 عاماً) لوكالة فرانس برس "أعتقد أن الحدث ضخم .. إنه أول مهرجان أميركي كبير يأتي إلى الهند، ولا يمكنني تفويته".

وأضافت "ساحة الموسيقى الحية تشهد نهضة حقيقية"، "وهذا بمثابة إشارة إلى نهاية الأيام المظلمة".

التذاكر باهظة

ولم تحظ الأسماء الفنية التي اختيرت لإحياء الحفلات في الحدث هذا العام برضا الجميع، رغم شهور من الترقب منذ الإعلان عن أول نسخة للمهرجان في بومباي العام الماضي.

وتصدرت فرق "ذي ستروكس" و"ديبلو" و"إيماجن دراغونز" الحفل الافتتاحي الذي اختار كثر عدم حضوره، من بينهم بنجال شاه.

وقالت الشابة البالغة 30 عاماً لوكالة فرانس برس "كانت التذاكر باهظة نظراً إلى تشكيلة الفنانين المشاركين. لا يمكنني تبرير دفع هذه المبالغ لحضور حفلة لهذه الأسماء".

ويقول المنظمون إنه من المتوقع أن يحضر المهرجان حوالى 60 ألف شخص على مدار يومين.

حدث تجاري

وأُطلق مهرجان "لولابالوزا" في أوائل التسعينيات من جانب مغني فرقة "جينز أديكشن" بيري فاريل، خلال مرحلة ازدهار الموسيقى البديلة في الولايات المتحدة.

وكان المهرجان معَداً في الأصل ليكون حدثاً متنقلاً يستكشف الموسيقى والثقافة من أنماط غير سائدة.

لكن المهرجان أوقف بعد انتقادات بتحوله إلى حدث تجاري بشكل متزايد، لكنه أقيم مجددا عام 2005 كحدث سنوي في مكانه المعتاد شيكاغو.

وانتقل المهرجان منذ ذلك الحين إلى أميركا اللاتينية، مع نسخ في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي، وكذلك في أوروبا بدءاً من نسخة 2015 في برلين.