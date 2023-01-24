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إيلاف: "جمال العراق الخفي" فيلم وثائقي يتحدث عن المصور العراقي الراحل، لطيف العاني، وهو من إخراج المخرج الکوردي العراقي، سهيم عمر خلیفة، ومن المقرر انطلاق مهرجان دوکفیلا للأفلام الوثائقية في بلجیکا بالفيلم المذكور.



ويعتبر مهرجان دوکفیلا للأفلام الوثائقية أهم مهرجان للأفلام الوثائقية في بلجیکا، حيث سيعرض فيه فيلم 'جمال العراق الخفي' الذي يشارك أیضاً في قسم المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية البلجیکیة.





جرى تصوير الفيلم على مدى 5 سنوات في العراق، بلجیکا، فرنسا، دبي، ليسرد خلاله 90 دقیقة من حياة وأعمال، لطيف العاني، فقد تجول طاقم الفيلم مع العاني (الذي توفي في عام 2021) في العديد من محافظات العراق وإقليم کوردستان، لتوثيق بعض الأماکن التي كان الفوتوغرافي قد صورها في السابق.



لاس بیلغاس هو المنتج الرئيسي للفيلم وشارك خلیفة في کتابة واخراج الفیلم، وشارك في الإنتاج کل من 'سومریان' لإنتاج الدراما في العراق و'Faitesunvoeu' من فرنسا وقناة 'ART' الفرنسیة و12 قنوات اوروبية اخری.





ستقام الدورة التاسعة عشرة لمهرجان دوکوفیلا لأفلام الوثائقیة، من الفترة الممتدة بين (22 وحتى 30 آذار 2023)، في مدينة لوفين البلجیکیة، وسيوضع الفيلم الفائز بجائزة لجنة التحکیم ضمن القائمة الوثائقیة لجوائز الأوسکار.



يذكر أن لطيف العاني ولد في كربلاء عام 1932، ونال شهرة عالمية باعتباره من رواد التصوير الفوتوغرافي في العراق والشرق الاوسط، كما ساهم في أرشفة العراق من الخمسينيات إلى السبعينيات، ولکنه توقف عن التصوير عندما تولى صدام حسین السلطة في العراق.





بدأ لطيف العاني التصوير الفوتوغرافي عندما کان یساعد شقیقە الذي يملك محال في شارع المتنبي ببغداد، وتعلم فيها المبادئ الأساسية للتصوير الفوتوغرافي، وفي عام 1947 اشتری له شقیقه أول آلة تصویر، ليمارس الفن الفوتوغرافي کمحترف عام 1954.