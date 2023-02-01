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ليرويك (المملكة المتحدة): افتُتح مهرجان الفايكينغ الثلاثاء في مدينة ليرويك الساحلية في جزر شتلاند بشمال اسكتلندا بعد توقفه سنتين بسبب جائحة كوفيد-19، والجديد في الحدث العائد السماح للنساء بالمشاركة في الاستعراض.

ويقام هذا المهرجان الذي يحمل عنوان "آب هيلي آ" (Up Helly Aa) أو "مهرجان النار" إحياءً لتاريخ الفايكينغ في هذا الأرخبيل البريطاني الواقع بين شمال اسكتلندا والنروج.

وغزا الفايكينغ جزر شتلاند خلال القرن التاسع وبقيت نروجية لمدة ستة قرون قبل أن يسيطر عليها الاسكتلنديون عام 1472.

ويقام المهرجان كل آخر يوم ثلاثاء من شهر يناير منذ نهاية القرن التاسع عشر ، ويتوج باستعراض يضم مئات الأشخاص يرتدون زي محاربي الفايكينغ ، ويلوحون بالسيوف والدروع.

وقرر منظمو المهرجان العام الفائت اعتماد صيغة أكثر ليونة من التقليد الذي كان بموجبه يُسمح للرجال وحدهم بالمشاركة في الاستعراض.

وقال ناطق باسم المهرجان "هذا أمر يطالب به أفراد مجتمعنا منذ مدة طويلة".