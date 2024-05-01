باريس: قررت فرنسا تعزيز الإجراءات الأمنية قرب أماكن العبادة المسيحية بمناسبة حلول عيدي الصعود في 9 أيار (مايو) والعنصرة في 19 من نفس الشهر، حسبما قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان الإثنين محذرا من أن مستوى "التهديد الإرهابي" عال جدا.

فقد حذر وزير الداخلية في فرنسا جيرالد دارمانان الإثنين من مستوى عال جدا "للتهديد الإرهابي" وطلب تعزيز الإجراءات الأمنية قرب الكنائس خلال الاحتفالات بعيدي الصعود في 9 أيار (مايو) والعنصرة في 19 من نفس الشهر.

ووفقاً لـ"مونت كارلو الدولية" صرّح الوزير في برقية بأن "استمرار التوترات القوية على المستوى الدولي"، خصوصا الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، يتطلب "الحفاظ على يقظة كبيرة" أمام أماكن العبادة المسيحية.

وأضاف دارمانان أنه سيتعين تأمين أكثر المواقع حساسية من خلال وجود أمني "ثابت في أوقات وصول المؤمنين ومغادرتهم" بدعم من الجنود.

ورفعت فرنسا مستوى التحذير في إطار خطة الحماية الأمنية "فيجيبيرات" Vigipirate إلى أعلى مستوى بعد اعتداء في صالة للحفلات في موسكو أسفر عن 144 قتيلا وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي المتطرف.



