باريس: أكد زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلينشون أن الصدام المباشر بين فرنسا وروسيا سيدمر الجمهورية، ويجب على باريس أن تبحث عن سبل أخرى للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الأوكراني.

وقال ميلينشون إن "الحرب مع روسيا لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تدميرنا الكامل. وواجبنا هو البحث عن وسائل للحوار حول السلام، وهو أمر ممكن تماما".

وأشار إلى أن حلفاء فرنسا لم يدعموا باريس بشأن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وفقاً لما نقلته وكالة "تاس" وموقع "روسيا اليوم".

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 26 فبراير أنه خلال اجتماع في باريس بمشاركة ممثلين عن حوالي 20 دولة غربية، تم التطرق إلى موضوع الإرسال المحتمل لقوات إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أن المشاركين لم يتوصلوا إلى توافق حول هذه القضية، ولكن لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو في المستقبل.

وبعد الاجتماع، قال ممثلو معظم الدول المشاركة، بما في ذلك بولندا، إنه ليس لديهم خطط لإرسال عسكريين إلى أوكرانيا.

كما ذكرت "وول ستريت جورنال" أن برلين وواشنطن رفضتا محاولات الرئيس الفرنسي إقناعهما بتبني "استراتيجية مزدوجة ضد روسيا" تجعل احتمال الحرب معها قائما.