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إيلاف من الرياض: يقيم الفنان العراقي العالمي قيس السندي ورشة فنية للرسم في غاليري "إرم" في الرياض للفترة ١٣-١٦ من الشهر الجاري مارس. حيث سيقوم بالرسم الحيّ للوحة كبيرة مستوحاة من معرضه الأخير الذي أقيم في الرياض العام الماضي وكان بعنوان صهيل في مساكن الريح.

السندي الذي يقيم في أمريكا يقدم عملاً كبيراً أمام الفنانين والمهتمين مستلهمًا موضوع الخيل ومحمود درويش في نصّه لماذا تركت الحصان وحيدًا، مع جدلية الرحيل والاغتراب والحنين للوطن.

وتمتاز أعمال السندي بألوانها المتناغمة بشعرية فنية شديدة، مع عرضٍ بصري تتداخل فيه الكثير من عناصر الثقافة من تراث وآداب في تأطير حداثي رفيع.

عن تلك التجربة يقول د.سلام جبار ، عميد كلية الفنون الجميلة في بغداد: "يقدم الفنان تجربته الشاعرية وهو يحاول نحت الشحن العاطفي بتجليات النتاج المفهومي التعبيري لتداعيات الهجرة التي ميزت حياة الإنسان/ الفنان فرداً وأمةً وتاريخا وجغرافية. وذلك بالاتكاء على علاقة متفردة وتاريخية بين الحصان والإنسان، حيث يؤرشف السندي أعماله بأمنيات كامنة بأنه لن يترك الحصان ويسعى للاقتراب أكثر من ماهية هذه العلاقة مع هذا الكائن الذي يحمل في داخله محبة حقيقية لصاحبه. العرض إنجاز متقدم ومحطة مضيئة من رحلة اللوحة من المرسوم إلى المفهوم".