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العلا (السعودية): تزين لوحات شهيرة تمثّل نجوماً اميركيين كدوللي بارتون ومارلون براندو، جدران معرض في الصحراء في السعودية في إطار معرض لأعمال آندي وارهول شاهد على التغير في المملكة.

ويأتي معرض "شهرة" وهو الاول من نوعه في السعودية لأعمال وارهول، ويسلط الضوء على ولعه بالشهرة والمشاهير.

وفي الوقت نفسه، سعى المنظمون إلى إبراز وجود تشابه بين عالم وارهول- مدينة نيويورك قبل نصف قرن- والسعودية اليوم.

وقال مدير البرامج الفنية في العلا سومانترو غوس لوكالة فرانس برس "نشأ وارهول خلال فترة تغير جذري في الولايات المتحدة في خمسينات االقرن العشرين وستيناته، شهدت ثقافة شبابية جديدة تماما نابضة بالحياة، و(أعماله) عكست ذلك".

وأضاف "حالياً في السعودية، نحن في زمن تغير وتحول كبير".

ومنذ تسلّم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تشهد السعودية انفتاحاً اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق والقيود المشدّدة التي فُرضت خصوصاً على النساء.

معرض "شهرة"

وتم تنظيم معرض "شهرة :آندي وارهول في العلا" في قاعة المرايا ذات الألواح العاكسة، ويضمّ أعمالا مختارة للفنان في ثلاث غرف رئيسية.

ويرى الزوار مقاطع فيديو قصيرة للمشاهير صورها وارهول في استديو "المصنع" الخاص به في مانهاتن، بالإضافة إلى بورتريهات لنجوم كبار من تلك الفترة من جاكلين كينيدي إلى جودي غارلاند وغيرهما.

وخُصِصَت الغرفة الأخيرة لعمله التشكيلي الشهير "سيلفر كلاودز" (غيوم فضية).

ويأتي المعرض الذي يستمر حتى 16 ايار/مايو المقبل في إطار مهرجان فنون العلا 2023 .

وتم تنظيم معرض خارجي منفصل يقدم "أفضل 100 ملصق عربي" الذي يعرض مجموعة تصاميم بصرية معاصرة من العالم العربي.