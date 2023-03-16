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باريس: وقّع مركز بومبيدو والمملكة العربية السعودية اتفاقية شراكة لإنشاء متحف مستقبلي للفن المعاصر مخصص لفنانين من العالم العربي في منطقة العلا شمال غرب المملكة، في مؤشر إلى الدفء في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على ما أعلن المتحف الباريسي الأربعاء.

وجرى التوقيع على الاتفاقية بين مركز بومبيدو، أحد أكبر متاحف الفن الحديث والمعاصر في العالم، والمملكة العربية السعودية، نهاية الأسبوع الماضي من جانب رئيس المتحف الفرنسي لوران لوبون، ونورا الدبل، مديرة البرامج الفنية والثقافية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بحضور وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان آل سعود، ونظيرته الفرنسية ريما عبد الملك، بحسب بيان صادر عن المتحف.

ويهدف الاتفاق إلى تطوير مشروع متحف واسع النطاق، مخصص لفنانين من العالم العربي، من المقرر افتتاحه في موسم 2027-2028 في العلا في شمال غرب المملكة.

وسيقدّم مركز بومبيدو "خبراته العلمية والتقنية في تدريب الموظفين، لا سيما في ما يتعلق بالحفظ وإدارة المجموعات والوساطة"، بحسب البيان.

تنظيم البرامج الثقافية

وأشار البيان إلى أن المتحف "قد يتدخل أيضاً لدعم تنظيم البرامج الثقافية والفعاليات".

وأكدت وزارة الثقافة الفرنسية لوكالة فرانس برس أن الطرفين أمامهما ثلاثة أشهر لتحديد البنود المالية للاتفاق.

وذكّرت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنه في نهاية عام 2019، كان لوران لوبون، مدير متحف بيكاسو آنذاك، ضمن وفد شكّله وزير الثقافة حينها فرانك ريستر، "السياسي الفرنسي الوحيد الذي ذهب خلال ممارسته مهامه إلى العلا بعد عام على اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

إلى ذلك، أكد مركز بومبيدو لوكالة فرانس برس أنه يخطط لافتتاح فرع في عام 2025 في سيول، مشيراً إلى أنه سيكشف تفاصيل أوفى عن هذا المشروع قريباً.