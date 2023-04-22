قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أغنية تحمل عنوان "إعمل شير" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي إحدى أغاني فيلمها "رمسيس باريس" الذي طُرح بدور السينما أمس في مصر والعالم العربي.



أغنية "اعمل شير" من ألحان هيفاء وهبي وكلمات أحمد رمزي، وتوزيع محمد عمار، وشارك في غنائها نجوم الفيلم محمود حافظ، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت. |

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث ينتقل مصريون من منطقة رمسيس إلى باريس، ويسعون لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر.

وعبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بها، روجت وهبي للأغنية وكشفت إنها من ألحانها. وقالت معلقة على اعلان الأغنية: " شير شير شير خليك مرّة يا حظي فير أغنية #اعمل_شير من الحاني، فيلم #رمسيس_باريس أتمنى لكم مشاهدة ممتعة".