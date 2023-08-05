إيلاف: إنتشر في الساعات القليلة الماضية خبر عن إصابة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بسكتة قلبيّة بعد تناول أقراص مهدّئة، وهو ما نفته في بيان نشرته عبر حسابها على تطبيق "أكس" طمأنت فيه محبيها على صحتها.

وأكدت "أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها، ولا يشغلها حالياً إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية".

بيان إعلامي

تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 4, 2023