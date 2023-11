إيلاف: تمتعت باربرا سترايسند بحياة عاطفية طويلة وصحية - وبينما تقول إنها لا تريد حقًا التحدث عن ذلك في كتابها الجديد... الا انها قررت البوح بكل شيء.

نجمة البوب الشهيرة - التي طرحت مذكراتها "My Name is Barbra" يوم الثلاثاء - جلست مع شبكة CBS Sunday Morning في نهاية هذا الأسبوع للدردشة مع جايل كينج... التي تحدثت معها عن مسيرتها المهنية. ولكن أيضًا - عن الرجال في حياتها.

تشير جايل إلى أن باربرا سترايسند لديها علاقات مع أسماء مثل دون جونسون، ورايان أونيل، وأندريه أغاسي، وحتى رئيس الوزراء السابق بيير ترودو... على سبيل المثال لا الحصر.

يمكنك أن تقول أن باربرا محرجة، لكنها تخبر جايل كينج مباشرة ... إذا كان الأمر متروكًا لها، فلن يتم إدراج اسم أي من هؤلاء الرجال في مذكراتها، لكنها دفعت إلى ذلك.

لسوء الحظ بالنسبة لها (ولحسن الحظ بالنسبة لنا)... تقول إن محررها أخبرها أن عليها أن تتحدث بصراحة - ويبدو أن هذا هو بالضبط ما فعلته.

يذكر انها متزوجة حاليا من والد جوش برولين، جيمس.

البدايات

هناك بعض المقتطفات من الكتاب تم نشرها بالفعل، فعندما كانت باربرا سترايسند تبلغ من العمر 17 عامًا وتعيش بعيدًا عن المنزل للمرة الأولى، حددت لنفسها هدفًا.

قالت لنفسها: "يجب أن أصبح مشهورة، فقط حتى أتمكن من الاستعانة بشخص آخر ليرتب سريري".

"لم أتمكن أبدًا من الوصول الى تلك الزوايا"، تضحك النجمة متذكرًة طموح الشباب هذا.

"لكن، كما تعلمون، كان الحلم بالشهرة أكثر إثارة من الواقع. أنا شخص خاص للغاية. لا أستمتع بالنجومية."

إنه درس تعلمته في وقت مبكر. عندما جاءت إلى المملكة المتحدة لأول مرة في عام 1966، قالت مجلة نيوزويك عنها هذا.

"تمثل باربرا سترايسند انتصار الهالة على المظهر... أنفها طويل جدًا، وصدرها صغير جدًا، ووركها عريض جدًا. ومع ذلك، عندما تخطو أمام الميكروفون فإنها تتجاوز الأجيال والثقافات."

كان لدى وسائل الإعلام تركيز غريب على مظهرها منذ البداية. أُطلق عليها لقب "آكلة النمل اللطيفة" ذات "أنف لا يصدق" والتي تشبه "غزال قصير النظر".

فقط عندما أصبحت نجمة، تغير التركيز. وفجأة، أصبحت سترايسند "ملكة بابلية" امتلأت ملفاتها الشخصية بصيغ التفضيل - فقد بيعت 250 مليون أسطوانة، وحصلت على 10 جوائز غولدن غلوب، وخمس جوائز إيمي وجائزتي أوسكار عن التمثيل وكتابة الأغاني.

لكن الضرر قد وقع بالفعل.

وكتبت النجمة في سيرتها الذاتية الجديدة بعنوان My Name Is Barbra: "حتى بعد كل هذه السنوات، ما زلت أتألم من الإهانات ولا أستطيع أن أصدق الثناء".

وتقول إن الكتاب هو محاولتها لتصحيح التاريخ.

وتقول: "كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لأتمكن من السيطرة على حياتي".

"هذا هو إرثي. لقد كتبت قصتي. ولست بحاجة إلى إجراء أي مقابلات أخرى بعد ذلك."

لحسن الحظ، حصلت على مقابلة أخيرة مع بي بي سي من منزلها المريح الواقع على قمة الجرف في ماليبو. على الرغم من سمعتها بأنها تتأخر، إلا أنها تصل في الوقت المحدد - حتى بعد البحث في اللحظة الأخيرة عن نظارتها.

إنها كل ما يمكن أن تتمناه: صريحة، ومضحكة، ودودة، ومدللة قليلاً، وجذابة للغاية، وعرضة أحيانًا للجنون.

صرحت في وقت ما: "أشعر بالزهور تمامًا كما أشعر بالنمل". "لا أستطيع حتى سحقهم."

استغرق إعداد مذكرات سترايسند ما يقرب من 25 عامًا. بدأت في تدوين الملاحظات - الكتابة بخط طويل بالقلم الرصاص - في عام 1999. يبلغ طول المخطوطة النهائية حوالي 1000 صفحة وثقيلة بما يكفي لاستخدامها كسلاح.

تدعي النجمة أن "ذاكرتها متقلبة"، لكن الكتاب مكتظ بتفاصيل لذيذة عن جدالات وراء الكواليس، وخاطبين محيرين، وحادثة واحدة على الأقل للسقوط من حافلة في لندن.

تتحدث عن استنساخ كلبها المفضل، والتسجيل في الفنادق باسم "أنجلينا سكارانجيلا"؛ تكشف بعد ذلك أن زواجها من جيمس برولين كان مصدر إلهام لأغنية إيروسميث "لا أريد أن أفوّت أي شيء".

احتفلت سترايسند وبرولين بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لزواجهما في يوليو

وفي الوقت نفسه، فإن تذكرها الموسوعي لكل وجبة تناولتها على الإطلاق سوف يتركك جائعاً. يسرد الكتاب قوائم طعام شهية من كعكة الشوكولاتة المنصهرة، وشرائح بيتزا نيويورك، وسرطان البحر الناعم، والبطيخ، وشطائر الديك الرومي مع مخلل برانستون وآيس كريم القهوة البرازيلية (المفضلة لديها).

وتعترف قائلة: "لقد أحببت الطعام منذ أن كنت طفلة وعشت في المشاريع". "كان لدينا مطبخ صغير وأحب أن أخبز الكعك الأبيض وأضع عليه طبقة من الشوكولاتة الداكنة."

نشأت سترايسند في بروكلين، وكانت إحدى ذكرياتها الأولى هي الغناء على سلالم المبنى السكني الذي تسكن فيه.

"كنت في الخامسة أو السادسة من عمري فقط، وكنت أنا وصديقاتي الصغيرات نغني معًا في الردهة. وكانت الصوتيات بمثابة صدى مدمج. لقد كان صوتًا رائعًا."

لكن الحياة المنزلية كانت صعبة. توفي والدها إيمانويل بسبب نزيف دماغي عندما كانت سترايسند تبلغ من العمر 15 شهرًا، مما ترك الأسرة في حالة فقر. عندما كانت طفلة، حولت زجاجة الماء الساخن إلى دميتها، واحتضنتها ليلاً أثناء نومها.

وعندما تزوجت والدتها مرة أخرى بعد عامين، لم تتحسن الأمور. كان زوج أم سترايسند الجديد، وهو بائع سيارات مستعملة، بعيدًا وقاسيًا.

وتقول: "لا أتذكر أنه تحدث معي مطلقًا أو طرح علي أي أسئلة... كيف حالي؟ كيف هي المدرسة؟ أي شيء".

"لم يراني قط - أو والدتي أيضًا. لم تر شغفي برغبتي في أن أصبح ممثلة. لقد ثبطتني."

غادرت سترايسند المنزل في سن السادسة عشرة، وحصلت على وظيفة كاتبة، بينما كانت تعمل في نوبات عطلة نهاية الأسبوع كمرشدة مسرح، حتى تتمكن من مواكبة أحدث عروض برودواي.

وتقول: "لقد حصلت على 4.50 دولارًا، على ما أعتقد، لكنني كنت أخفي وجهي دائمًا لأنني اعتقدت أنني سأصبح مشهورة يومًا ما".

"أليس هذا مضحكا؟ لم أرغب في أن يتعرف علي الناس على الشاشة ويعرفوا أنني أوصلتهم ذات مرة إلى مقاعدهم."

بدأ الحلم يتحقق في عام 1960، عندما شاركت سترايسند في مسابقة المواهب في حانة للمثليين في مانهاتن. كانت الجائزة 50 دولارًا وعشاء مجانيًا، وكان سترايسند بحاجة إلى كليهما.

إفتتحت وصلتها بأغنية برودواي A Sleepin 'Bee. وعندما انتهت، ساد صمت مذهول، أعقبه تصفيق حار. في تلك الليلة، قالت لها صديقة الممثل الكوميدي تايجر هاينز: "يا فتاتي الصغيرة، أرى علامات الدولار في كل مكان عليك."

كانت محقة. تم حجز سترايسند لتقديم العروض في جميع أنحاء غرينتش، وجذبت المشاهير وشركات التسجيلات والمخرجين المسرحيين. قام أحدهم، وهو آرثر لورنتس، بتعيينها للقيام بدور كوميدي صغير في مسرحية "أستطيع الحصول عليها بالجملة".

في العرض الأول، حولت سترايسند مشهدها المنفرد إلى تصفيق حار استمر لمدة خمس دقائق، لكن دورها التالي هو الذي جعلها تثير ضجة كبيرة.

"فتاة مضحكة"، استنادًا إلى قصة الممثل الكوميدي الفودفيل فاني برايس، كان زواجًا يحدث مرة واحدة في العمر بين الممثلة والمادة.

كانت برايس، مثل سترايسند، شابة يهودية أصبحت نجمة من خلال مزيج من التصميم والعمل الجاد. التي نجحت بسبب اختلافاتها، وليس بالرغم منها.

بفضل أغاني مثل People وDon't Rain On My Parade، حصل العرض على تقييمات رائعة وثمانية ترشيحات لجائزة توني، لكن سترايسند لم تستطع الاستمتاع بالنجاح لأن شريكها النجم سيدني شابلن (ابن النجم السينمائي تشارلي) كان يحاول باستمرار تخريب أدائها.

لا أحب حتى التحدث عن ذلك"، قالت وهي تهز رأسها في الذكرى.

"إنه مجرد شخص كان معجبًا بي - وهو أمر غير معتاد - وعندما قلت له: "لا أريد أن أتورط معك"، انقلب علي بطريقة كانت قاسية للغاية".

"لقد بدأ يتمتم تحت أنفاسه بينما كنت أتحدث على المسرح. كلمات فظيعة. كلمات بذيئة. ولم يعد ينظر في عيني بعد الآن. وكما تعلم، عندما تمثل، من المهم حقًا أن تنظر إلى الشخص الآخر. ، والتفاعل معه.

"لقد صدمني. في بعض الأحيان كنت افكر، ما هي الكلمة التالية بحق الجحيم؟" لقد شعرت بالارتباك الشديد."

ساهمت هذه التجربة في "رعب المسرح" الذي أوقف سترايسند عن تقديم الحفلات الموسيقية لمدة 27 عامًا. ولكن حتى عندما توقفت عن الأداء الحي، أثبت المتعاونون الذكور أنهم يمثلون مشكلة.

أهانها والتر ماثاو في موقع تصوير فيلم "Hello، Dolly"، حيث صرخ: "لدي موهبة في إطلاق الريح أكثر مما لديك في جسدك كله"؛ في حين قام فرانك بيرسون الحائز على جائزة الأوسكار هاجم نسخة عام 1976 من فيلم A Star Is Born - الذي أخرجه - ووصف سترايسند بأنها مهووس بالسيطرة وتطالب باستمرار بمزيد من اللقطات المقربة.

الرجال الذين لم يشعرون بالتهديد بسبب ثقتها بنغسها كانوا مفتونين بها. كتب عمر الشريف رسائل عاطفية طويلة يتوسل إليها أن تترك زوجها؛ وصفها الملك تشارلز بأنها "جذابة بشكل مدمر" ولها "جاذبية جنسية كبيرة". بينما قدم مارلون براندو نفسه بتقبيل مؤخرة رقبتها.

قال لها: "لا يمكنك الحصول على ظهر مثل هذا وعدم تقبيله".

تتذكر في الكتاب: "أعتقد أن قلبي توقف للحظة". "يا لها من عبارة!"

في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، لم يكن من الممكن إيقاف سترايسند. بالإضافة إلى أفلامها الموسيقية، لعبت دور بطلة الكرة اللولبية في What's Up وDoc وThe Owl And The Pussycat، كما لعبت دور البطولة الرومانسية في الفيلم الناجح للغاية The Way We Were. في مهنة التسجيل الموازية، سجلت أغاني مثل Woman In Love وEvergreen وNo More Tears (Enough Is Enough)، لتصبح ثاني أكبر فنانة مبيعًا على الإطلاق.

ظهرت لأول مرة كمخرجة عام 1983 مع فيلم Yentl، وهو أول فيلم في هوليوود حيث كانت المرأة كاتبة ومنتجة ومخرجة ونجمة.

كان Yentl مشروعًا شغوفًا لسترايسند، التي قضت 15 عامًا في الكفاح من أجل الحصول على الضوء الأخضر للفيلم

كانت قصة امرأة يهودية متدينة تتنكر في هيئة صبي لدراسة التلمود، وكانت رمزًا للمساواة بين الجنسين - مما جعل الأمر أكثر إثارة للسخرية عندما لم يُدفع لسترايسند شيئًا مقابل السيناريو، وحصلت على الحد الأدنى للأجور مقابل الإخراج، وأجبرت على خفض رسوم التمثيل إلى النصف.

ولكن عندما جاءت إلى إنجلترا لتصوير الفيلم، اختفى التمييز الجنسي.

وتقول: "كانت لديك ملكة وكانت مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء". "وبعبارة أخرى، لم يخيفني كوني امرأة.

"في أميركا، أقول لك للأسف، كان الأمر مختلفًا تمامًا. كان الناس باردين ومنعزلين".

في الكتاب، تغتنم سترايسند الفرصة لتسوية تلك الحسابات القديمة وتبديد أسطورة "المغنية" التي تحيط بها. إنها تبرئ نفسها جيدًا، وتحكي قصة عن المثابرة والشجاعة الممزوجة بالوعي الذاتي الجاف والفكاهة.

لكنها لا تزال تتمتع بلحظات من السلوك النجمي - مثل المرة التي اتصلت فيها بالرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، لتشكو من أن جهاز iPhone كان ينطق اسمها بشكل خاطئ.

احتجت قائلة: "اسمي ليس مكتوبًا بحرف Z". "إنها رمل ستراي، مثل رمال الشاطئ. ما مدى سهولة الحصول عليها؟"

"وكان تيم كوك لطيفًا للغاية. لقد جعل سيري تغير النطق... أعتقد أن هذه إحدى مزايا الشهرة!"

وهي الآن تبلغ من العمر 81 عامًا، وتشير إلى أن المذكرات هي بمثابة محطة كاملة في مسيرتها المهنية. لقد باءت مشاريع الأفلام التي سعت إلى تحقيقها على مدى العقد الماضي - وهي فيلم عن السيرة الذاتية للمصورة الفوتوغرافية مارغريت بورك وايت، وفيلم عن المسرحية الموسيقية Gypsy - بالفشل.

وبدلاً من ذلك، تتصور قضاء المزيد من الوقت في المنزل.

وتقول: "أريد أن أعيش الحياة". "أريد أن أركب شاحنة زوجي وأتجول، وآمل أن أتواجد مع الأطفال في مكان ما بالقرب منا.

"الحياة ممتعة بالنسبة لي عندما يأتون لزيارتي. إنهم يحبون اللعب مع الكلاب ونحن نستمتع.

"لم أستمتع كثيرًا في حياتي، لأقول لك الحقيقة. وأريد الحصول على المزيد من المرح."