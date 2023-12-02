باريس: أعلنت دار "جيفنشي" الفرنسية الجمعة أن مديرها الفني الأميركي ماثيو وليامس سيغادرها بعد تعاونه معها ثلاث سنوات، رغبة منه في التركيز على علامته التجارية الخاصة بملابس الشارع "أليكس 9 إس إم 1017" (1017 Alyx 9SM).

وأوضحت "جيفنشي" في بيان أن "هذا التغيير يصبح نافذاً في الأول من يناير 2024"، على أن يتولى فريق عملها إعداد "التشكيلات المقبلة" في انتظار "الإعلان عن فصل تصميمي جديد".

وساهم المصمم الذي عُيِّنَ مديراً فنياً في يونيو 2020 في خضمّ أزمة كوفيد، خلفاً للبريطانية كلير وايت كيلر، في إضفاء لمسة عصرية على الدار، وفي تطعيم تشكيلاتها المعروفة بأناقتها الأرستقراطية بأزياء الشارع.

ولم يقابَل مزيج الأنواع الجريء هذا بارتياح في أوساط الموضة الذي تحظى فيه علامته التجارية "أليكس"، وهو اسم ابنته الكبرى، بشعبية كبيرة.

وسبق لماثيو وليامس أن عمل مع مغني الراب كانييه ويست، مثل فيرجيل أبلوه الذي شغل منصب المدير الفني لقسم الرجال في دار "فويتون" قبل وفاته المفاجئة في نوفمبر 2021 جرّاء إصابته بالسرطان.

و"جيفنشي" هي الدار الثانية التابعة لمجموعة "إل في إم إتش" للمنتجات الفاخرة بعد "لوي فويتون" تستعين بمصمم لأزياء الشارع من أجل جذب جمهور الشباب.

وشكر الرئيس التنفيذي لـ"جيفنشي" رونو دو ليسكان لوليامس "كل الطاقة التي جلبها إلى الدار العريقة، ملاحظاً أن "تشكيلاته الإبداعية والمعاصرة أحدثت دينامية جديدة ووجدت جمهورها".

أما وليامس فقال إن العمل لدى "جيفنشي" كان حلمه، وأنه سعى جاهداً خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى "إدامة إرث (مؤسس الدار) أوبير دو جيفنشي" مع إضافة رؤيته الخاصة.