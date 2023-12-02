سان بطرسبورغ: أقيم في مدينة سان بطرسبرغ الروسية مساء الخميس عرض أزياء "وطني"، يمجّد الرئيس فلاديمير بوتين استوحيت الملابس فيه من معرض لرسام مؤيد للكرملين.

وارتدت العارضات قمصانا أو سراويل مزينة بالنجوم والتيجان وبصورة للرئيس بألوان زاهية.

وأوضح الرسام أليكسي سيرغيينكو المعجب ببوتين أنه اعتمد تطعيم رسومه بالتيجان تعبيراً عن اقتناعه بأن الرئيس الذي شكّل مصدر إلهام للتشكيلة "سيُنتخب مراراً وتكراراً".

وقال لوكالة فرانس برس على هامش عرض الأزياء "من هذا المنطلق رسمت هذه الصورة التي تفيد بأن بوتين باقٍ لمدة طويلة، إلى الأبد".

وبالإضافة إلى هذه الرسوم التي ضمّها معرض عام 2012 بعنوان "الرئيس. رجل ذو روح مفعمة باللطف"، سبق للفنان نفسه أن أنجز نقشاً ذهبياً بارتفاع مترين يمثل بوتين في مناسبة العيد الخامس والستين لمولد للرئيس الروسي.

وأوضح بيان نُشر على موقع أليكسي سيرغيينكو الإلكتروني أن تشكيلة الملابس "الوطنية" أُعِدَّت بالتعاون مع مصممي أزياء.

وقال أندريه نيتشايف، وهو رجل أعمال يبلغ 48 عاماً حضر إلى العرض مع عائلته، إن الأزياء المعروضة تتناسب تماماً مع صورة الرئيس الذي وصفه بأنه زعيم "رياضي ومنسجم مع الموضة".

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في روسيا في مارس 2024. ولم يعلن بوتين بعد ترشّحه رسمياً، لكنّ المتابعين للشأن الروسي يؤكدون أن لا شك إطلاقاً في رغبته بالبقاء في الكرملين.

ومنذ تعديل الدستور عام 2020، بات في إمكانه نظرياً البقاء في السلطة حتى سنة 2036. ورأى الناطق باسمه دميتري بيسكوف في أكتوبر الفائت أن "ليس للرئيس منافس في روسيا" و"لا يمكن أن يكون لديه منافس".