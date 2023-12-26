إيلاف من عجمان: ينتقل معرض الصور "الإمارات في معجم العين" للمصور البحريني عبد الله الخان، إلى إمارة عجمان يوم الجمعة 29 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، حيث تقام فعاليات "عجمان بوح القوافي"، بالتعاون بين مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ودائرة التنمية السياحية بعجمان.

يحتوي المعرض على أكثر من 135 صورة توثق نشاطات رسمية داخل دولة الإمارات، تتتصدرها صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي التقطها عبد الله الخان عام 1966، لتكون من أبرز صور المعرض، والتي اُعتمدت فيما بعد صورة رسمية لحاكم أبوظبي ورئيس الدولة. وخلال مسيرته دخل عبد الله الخان الدواوين والقصور، فاستحق لقب مصور الملوك.

حضور واسع

وكان معرض " الإمارات في معجم العين" انطلق في دبي يوم الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الجاري احتفالاً باليوم الوطني الثاني والخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وحضر المعرض جمهور غفير من الشخصيات الوطنية والثقافية والعامة، واستمر لأكثر من 20 يوماً، حيث عرضت الكثير من مفردات الحياة في الإمارات، للمصور عبد الله الخان الذي كان يجوب إمارات الدولة ومدنها منذ العام 1963 حاملاً كاميرته ومتسلحاً بخبرته كمصور لشركة نفط البحرين (بابكو) وخلال تلك السنوات زار عبد الله الخان مناطق كثيرة بكاميرته، مصوراً حياة الناس، والمناطق العامة وتفاصيل مختلفة للطرق والشطآن والجسور وغيرها.

تعاون مشترك

يأتي هذا التعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين مؤسسة العويس ودائرة التنمية السياحية في آذار (مارس) الماضي، وشملت المذكرة جوانب التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين مؤسسة العويس الثقافية وسياحة عجمان تحقيقاً لأهدافهما المشتركة وذلك من خلال التشاور وتبادل الآراء والخبرات والدراسات وورش العمل والندوات والمطبوعات والمعلومات العلمية والثقافية، إضافةً إلى تنفيذ مشاريع مشتركة وإقامة فعاليات تخدم القضايا الفكرية والاجتماعية والتراثية والعلمية والثقافية في عجمان.

وكان من بواكير التعاون المشترك مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، إقامة حفل فني لفرقة "صدى أرمينيا" في عجمان حيث لاقى إقبالاً متميزاً من الجمهور والمهتمين.

يذكر أن فعاليات بوح القوافي تشتمل على أمسية شعرية وعروض موسيقية وسوق شعبية، وتقام في الحي التراثي بمتحف عجمان.