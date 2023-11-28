احتفاءً باليوم الوطني 52 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في 5 ديسمبر 2023 معرضًا للتصوير بعنوان "الإمارات في معجم العين" للمصور البحريني عبد الله الخان، الذي وثّق بعدسته الكثير من مفردات الحياة في الإمارات، حيث كان يجوب إمارات الدولة ومدنها منذ العام 1963 حاملاً كاميرته ومتسلحًا بخبرته كمصور لشركة نفط البحرين (بابكو).

وخلال تلك السنوات زار عبد الله الخان مناطق كثيرة بكاميرته، مصورا حياة الناس، والمناطق العامة وتفاصيل مختلفة للطرق والشطآن والجسور وغيرها..

لقد استطاعت عدسة المصور عبد الله الخان بحرفية عالية أن توثق نشاطات الشيوخ والحكام والمسؤولين، وتعدّ صورته للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي التقطها العام 1966 من أبرز صور المعرض، والتي اُعتمدت فيما بعد صورة رسمية للحاكم.

ولم يغفل عبد الله الخان الشخصيات العامة في الحياة اليومية من سياسيين وإداريين وتجار وغيرهم، مما كان لهم حضور فاعل في الحياة الاجتماعية بشكل عام.

مصور الملوك

دخل الدواوين والقصور، فاستحق لقب مصور الملوك، وها هو اليوم يطل علينا عبر هذا المعرض الذي يحمل ملامح تلك الفترة من حياة دولة الإمارات، وكأنه يراها بعين الأمل والتفاؤل، فانعكس ذلك على صوره بالأبيض والأسود، فصارت شهادة على حدث كبير، وراحت تسير من زمن إلى زمن، وها هي قد تعدت الـ50 من عمرها، ولكنها لا تزال صور فتية نابضة بالحياة.

يضم المعرض 126 صورة بالأبيض والأسود متفاوتة الحجم ولكنها تنتظم في أضمومة واحدة يحملها موضوع الحنين والتوثيق فيرفع من شأنها في الوجدان ويزيد من حضورها المبهج في الأفئدة.

يترافق المعرض مع ندوة للمصور عبد الله الخان بعد الافتتاح وكذلك طباعة كتاب يحمل عنوان المعرض ذاته أعده الكاتب البحريني حسين المحروس يعكس جانباً من شخصية المصور الخان إلى جانب صور منتقاة من مفردات المعرض.