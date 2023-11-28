إيلاف: كشفت علامة مالون سولييه عن إطلاق تشكيلة مختارة بعناية من الحقائب والأحذية الأنيقة بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 2023.

وتحتفل دولة الإمارات بالعيد الوطني لهذا العام بمرور 52 عاماً من الازدهار والاتحاد. وتحرص العلامة على تجسيد أجواء المناسبة المميزة، من خلال تقديم مجموعة من أبرز تصاميمها ضمن تشكيلة منسقة تتألق بألوان الأخضر والأسود والأبيض والأحمر المستوحاة من ألوان العلم الإماراتي.



وتضم التشكيلة مجموعة متنوعة من الحقائب والأحذية المصممة وفق أعلى مستويات الحرفية والأناقة، والمصنوعة من أجود أنواع المواد التي تلائم مختلف أذواق وتفضيلات عاشقات الموضة العصرية.

وتعكس التشكيلة الحصرية الجوهر الحقيقي لليوم الوطني لدولة الإمارات وإرثها الثقافي الغني والعريق، لتشمل مجموعة من القطع الأنيقة التي تمنح إطلالة جريئة مفعمة بالحيوية، بما فيها حذاء تالا بكعبٍ عالٍ من الساتان باللون الأسود من تشكيلة خريف وشتاء 2023 لموسم الأعياد، ما يضفي إطلالة ملفتة تتناغم مع أجواء اليوم المميز. كما تقدم التشكيلة حذاء أونا بكعبٍ عالٍ باللون الأحمر الداكن الذي يضمن للسيدات التألق بمظهرٍ ملفت يخطف الأنظار.



وتوفر التشكيلة لعاشقات الأناقة الكلاسيكية أحذية باللونين الأسود والأبيض المميزين، كما تتيح التشكيلة تصاميماً جريئة وجذابة من الأحذية باللونين الأخضر والأحمر، ما يمنح السيدات مزيداً من الخيارات المتنوعة المناسبة لجميع الأذواق. كما تمنح التشكيلة السيدات فرصة مثالية للتعبير عن أذواقهن الفريدة بأسلوب عصري والتألق بأجمل الإطلالات خلال الاحتفالات بهذا اليوم الاستثنائي.

