أعيش في قبر
من فرط ضيقه
لا أجرؤ الخروج منه
***
في ليلة مظلمة
جئت إلى غزة
لأبحث عن جثتي
في مشرحة لبقايا أشلاء
طائر في الجنة
***
بين الأنقاض
وتحت الركام
نعش ملفوف بوردة خضراء
مضمخة بالمسك والريحان
***
سمعت أطفال غزة
يتحدثون عن نعم الفردوس
وعن خريطة جديدة من النهر إلى البحر
وعن وطن ذا أقواس نصر كثيرة
***
وسمعتهم يتحدثون
عن تقويم سنوي جديد
يبدأ من السابع من أكتوبر
***
وعن عجوز تنفش صوفاً
لكوفية وعقال
تراقبها حمامة بيضاء
***
منذ عقود
ونحن ننتظر قمراً
مفعماً بضوء قرمزي
لكي يتراقص مع قوس قزح
***
تحت الركام
رائحة الموت تزكم الأنوف
ودموع حبيسة في الظلام
تلمع كسراب يترنح في الآفاق
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