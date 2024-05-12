تحت الركام

شاعر مغربي ولد بحي أنكادي عمالة وجدة عام 1946، ويقيم في لندن منذ سبعينيات القرن الماضي. يحمل شهادة الماجستير في الترجمة من جامعة وستمنستر في لندن، ويكتب باللغات العربية والفرنسية والانجليزية. تنشر قصائده منذ أواخر الستينيات في العديد من الصحف والمجلات العربية، وله نصوص منشورة في عدد من المواقع الأدبية المتخصصة على شبكة الإنترنت بالعربية ولغات أخرى