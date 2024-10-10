إيلاف من ستوكهولم: فازت الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ بجائزة نوبل الآداب لعام 2024 "لنثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية".

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المانحة لجائزة نوبل اليوم الخميس (العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2024) فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ البالغة من العمر 53 عاما بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024 "لنثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية".

وولدت كانغ في مدينة كوانزو بكوريا الجنوبية، وتعيش في العاصمة سول. وكانت كانغ قد فازت بجائزة مان بوكر الدولية في عام 2016 عن روايتها " النباتية" التي تحكي قصة سيدة تقرر التوقف عن تناول اللحوم والتأثيرات الشخصية لذلك على حياتها.



وتبلغ قيمة جائزة نوبل للآداب 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

