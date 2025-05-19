إيلاف من الرباط: ترأست الأميرة للا حسناء، مساء الجمعة بساحة باب الماكينة بفاس، حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، التي تنظم ما بين 16 و24 مايو الجاري تحت رعاية الملك محمد السادس، حول موضوع “انبعاثات”.

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ولدى وصولها إلى الساحة التاريخية لـ “باب الماكينة”، تقدم للسلام على الأميرة للا حسناء وزير الشباب والثقافة والتواصل،محمد المهدي بنسعيد، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة، العصري سعيد الظاهري،و أرماندو باروكو سفير جمهورية إيطاليا،ضيفة شرف المهرجان،وسفيرة جمهورية السنغال سينادو ديال، وسفير جمهورية أذربيجان ناظم صمادوف، وسفير جمهورية تركيا مصطفى إيلكر كيليش، وسفير سلطنة عمان السيد خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، وسفير مملكة إسبانيا إينريكي أوخيدا فيلا.

‏‎إثر ذلك، التحقت الأميرة للا حسناء بالمنصة الرسمية حيث تابعت حفل الافتتاح المنظم تحت شعار “انبعاثات: من الطبيعة إلى المقدّس”، الذي تضمن فقرات متتالية، مستوحاة من جمال العالم، وتعدد تعبيراته وجمالية إفريقيا بألوانها المبهرة، الباروكية، والساخرة في بعض الأحيان.

‏‎فمن خلال سينوغرافيا حكائية وكوريغرافيا استثنائية، سلط هذا الحفل، من خلال الأنغام والصور، الضوء على الموضوع الرئيسي لدورة 2025، مثمنا مفهوم “الانبعاث”، كحافز للتجديد الثقافي والروحي والفني، الذي يعتبر المغرب نموذجا له.

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وتعاقب عشرات الفنانين الذين يمثلون البرمجة المتنوعة للمهرجان، أمام الأسوار التاريخية لباب الماكينة، ومن بينهم نساء مايوت (جزر القمر) اللائي قدمن عرضا يجسد طقس “ديبا” الصوفي، والمجموعة الصوفية “أريج” من سلطنة عمان، ومجموعة ميهانزيو من الكوت ديفوار.

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ويتعلق الأمر أيضا ب”قصائد” لمريدي السنغال، وطبول بوروندي، والرقص الصوفي “السماع” لمكناس، والغناء المقدس للنهضة الذي أدته الميزو – سوبرانو وكولوراتور باتيستا أكوافيفا.

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وفي ختام هذا الحفل الافتتاحي، أشرفت الأميرة للا حسناء على تسليم “جائزة المواهب الشابة – روح فاس” ، المنظمة بشراكة مع مؤسسة “روح فاس”، لخريجي المعهد الموسيقي للعاصمة العلمية للمملكة. وهكذا عادت جوائز البيان، والقانون، والكمان والعود ، على التوالي، إلى إيمان برادة، وهبة ازكار، وزكرياء المبكر، وسعد غنامي.

‏‎إثر ذلك، أخذت للاميرة للا حسناء صورة تذكارية مع الفنانين.

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وتحتفي الدورة الـ28 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة بإفريقيا، القارة التي يحرص شبابها على الحفاظ على تقاليدها العريقة والاحتفاء بها، ونقل تراثها إلى الأجيال القادمة، مساهما بذلك في نهضتها الثقافية.