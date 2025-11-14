إيلاف من الرباط: كشفت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن قائمة السينمائيين المشاركين في سلسلة "حوارات"، في إطار فعاليات دورته الثانية والعشرين، التي ستنعقد ما بين 28 نوفمبر الجاري و 6 ديسمبر المقبل.



قائمة المشاركين في برنامج "حوارات" بمهرجان مراكش

وتضم القائمة أسماء 16 شخصية، تشمل مخرجين، ممثلين، كُتّاب سيناريو ومنتجين، سيقدمون في نقاشات مفتوحة رؤيتهم للسينما وممارساتهم المهنية، يتبادلون، في إطارها، خبراتهم في محادثات حرة مع جمهور المهرجان.

فضاء للتفكير

تمثل فقرة "حوارات"، إحدى أهم فعاليات مهرجان مراكش، برنامجاً فريداً يوفر فضاءً للتفكير حول السينما وتقاسم الشغف بها بصيغة مختلفة. فمن على المنصّة، كما تقول إدارة المهرجان، تضفي الشخصيات المشاركة، التي أبدعت أمام الكاميرا أو خلفها، "الحياة على السينما بكل تنوّعاتها"، وتتقاسم مع الجمهور "ما يشكّل رؤيتها ويعزّز التزامها بالفن السابع".

وتقترح الفقرة سلسلة من اللقاءات الحميمية والضرورية في الوقت نفسه، تقدّم رؤى متقاطعة حول العملية الإبداعية، وحول القوى التي تحرّك عالم السينما اليوم؛ كما تكشف عن جزء من الغريزة والتأمّل اللذين يتخلّلان المسار الإبداعي، لتستعرض الكيفية التي تتمّ بها عملية التصوير والإخراج والتمثيل والإنتاج والكتابة، وكذلك دعم الأفلام ومواكبتها.

وبهذا، تمثل "حوارات" لحظات لتبادل التجارب والخبرات تُسهم في توسيع روح المهرجان، وتجعل منه فضاءً لتقاسم معنى السينما، وفرصة لتتساءل فيها عن ذاتها، وتعيد ابتكار نفسها من خلال التفاعل مع الآخرين.

شخصيات ملهمة

في دورته الثانية والعشرين، يجمع مهرجان مراكش نخبة من أبرز الشخصيات الملهمة في السينما العالمية المعاصرة: المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو، الحائز على "السعفة الذهبية" وأربع جوائز أوسكار عن فيلمه "طفيلي"؛ والمخرج والسيناريست والمنتج المكسيكي غييرمو ديل تورو، المتوَّج بثلاث جوائز "أوسكار"، اثنتان منها عن فيلم "شكل الماء" والثالثة عن "بينوكيو"؛ والمخرج وكاتب السيناريو الأسترالي أندرو دومينيك، مخرج فيلمَي "تشوبر" و"شقراء"، والممثل والمخرج والمنتج الأميركي لورانس فيشبورن، الذي أبدع في أفلام مثل "فتيان في الحي"، و"ماتريكس"، و"ما علاقة الحب بالأمر؟".

كما تحضر الممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر، الحائزة على جائزتي "أوسكار" لأفضل ممثلة عن فيلمَي "المتهم" و"صمت الحملان". ومن الهند، يشارك المخرج والسيناريست والمنتج كاران جوهر، أحد أبرز الشخصيات المحورية والمؤثرة في بوليوود.

كما يشارك بيل كرامر، المندوب العام لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المؤسسة التي تمنح جوائز الأوسكار. وتحضر أيضاً المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، الحائزة على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "كان" عن فيلمها "كفرناحوم"، والمخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيلهو، المتوَّج بعدة جوائز في مهرجان "كان"، أبرزها عن فيلمَي "باكوراو" و"العميل السري".

ويشارك كذلك المخرج الإيراني جعفر بناهي، المتوَّج ب"الأسد الذهبي" لمهرجان "البندقية" عن فيلم "الدائرة"، و"الدب الذهبي" لمهرجان "برلين" عن فيلم "تاكسي طهران"، و"السعفة الذهبية" لمهرجان "كان" عن فيلم "مجرد حادث بسيط".

ويكتمل هذا الحضور المميّز بالممثل الفرنسي طاهر رحيم، الحائز على جائزة "سيزار" لأفضل ممثل عن فيلم "نبي"، والممثلة المصرية يسرا، أيقونة السينما العربية.

السينما والعالم

تشهد الفقرة تنظيم حوارين ثنائيين. يجمع الأوّل بين الممثلة الفرنسية البلجيكية فيرجيني إيفيرا، الحائزة على جائزة "سيزار" لأفضل ممثلة عن فيلم "ذكريات باريس"، والممثلة والمغنية الإيطالية الفرنسية كيارا ماستروياني، المتوّجة بجائزة أفضل ممثلة في قسم "نظرة ما" بمهرجان "كان" عن فيلم "في ليلة سحرية". وسيتناول هذا اللقاء مهنة التمثيل، والحرية التي تتيحها في مواجهة الأدوار، والطريقة التي تنير بها السينما العلاقة بالعالم.

ويتناول الحوار الثنائي الثاني موضوع "تصوير الذاكرة: بين التاريخ الجماعي والتجربة الحميمية"، وسيجمع المخرجتين أسماء المدير، الحائزة على جائزة أفضل إخراج في قسم "نظرة ما" بمهرجان "كان"، والمتوّجة بالنجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن فيلم "كذب أبيض"، وكريمة السعيدي، مخرجة الفيلم الوثائقي "من يراقبون". ويستكشف هذا اللقاء الكيفية التي تقارب بها السينما الوثائقية المغربية موضوعات الذاكرة والمنفى والتحوّلات الاجتماعية من خلال سرديات شخصية.

