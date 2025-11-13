ايلاف من الرياض: دشَّن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وبحضور وزير التعليم يوسف البنيان، “أكاديمية آفاق للفنون والثقافة” في الرياض، بالتزامن مع ختام النسخة الثالثة من مسابقة المهارات الثقافية، بهدف بناء منظومة تعليمية وثقافية متكاملة تُنمي الإبداع وتدعم مستهدفات رؤية 2030.

وأكد وزير الثقافة أن الأكاديمية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين قطاعي الثقافة والتعليم، وتوفير بيئة محفزة للطلاب والطالبات تجمع بين التعلم والممارسة والإتقان.

وانطلقت الأكاديمية بمرحلتها الأولى في الرياض للبنين وجدة للبنات، مستهدفة طلاب الصف الرابع الابتدائي والأول المتوسط، ضمن خطة للتوسع التدريجي لتشمل جميع المراحل والمناطق. بهدف اكتشاف المواهب وصقلها .

وشهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم لتوحيد الجهود في تطوير المناهج والبرامج الإثرائية، واستقطاب الكفاءات، وتوفير المرافق والمصادر التعليمية، بما يضمن إعداد جيل موهوب يسهم في نمو القطاع الثقافي والاقتصاد الوطني.