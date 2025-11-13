قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه تلقى الأربعاء رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيها العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد منفصلة.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي مراراً ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث، ورفض أنصاره المحاكمات المستمرة منذ فترة طويلة باعتبارها "ذات دوافع سياسية" على حد تعبيرهم، علماً بأنه لم يصدر أي حكم بحقه.

واقترح ترامب على هرتسوغ إصدار عفو عن نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست الشهر الماضي.

وفي الرسالة، قال ترامب أنه يخاطب هرتسوغ في "وقت تاريخي، إذ حققنا معاً سلاماً طال السعي إليه لما يقرب من 3000 عام".

وأضافت الرسالة "أدعوكم بموجب ذلك إلى منح عفو كامل لبنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس وزراء عظيم وحاسم في زمن الحرب".

وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتنياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسيلتَيْ إعلام إسرائيليتَيْن.

وأوضح مكتب هرتسوغ أن الرئيس الإسرائيلي يضع ترامب "في أعلى درجات التقدير ويواصل التعبير عن امتنانه العميق لدعم ترامب الثابت لإسرائيل".

وأضاف "يجب على أي شخص يسعى للحصول على عفو رئاسي تقديم طلب رسمي وفق الإجراءات المعمول بها".

قائد المفاوضين الإسرائيليين يستقيل من منصبه الوزاري

Reuters وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر

أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الذي قاد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، استقالته من منصبه الوزاري عقب استعادة الرهائن الذين كانوا محتجزين في القطاع.

وقال ديرمر في رسالة استقالته التي نشرها عبر منصة "إكس" مساء الثلاثاء إن "الحكومة ستُقيَّم على ضوء هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإدارتها للحرب التي تلته.. على مدى سنتين".

وعيّن نتانياهو ديرمر (54 عاماً) في فبراير/ شباط لقيادة المفاوضات رغم أنه شخصية غير معروفة لدى معظم الإسرائيليين.

وأثار تعيينه انتقادات واسعة بسبب افتقاره إلى الخبرة العسكرية وندرة ظهوره في الإعلام الإسرائيلي وضعف إلمامه باللغة والثقافة.

إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم

أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، الأربعاء، فتح معبر زيكيم في شمال قطاع غزة لدخول المساعدات الإنسانية.

وجاء في بيان كوغات "وفقا لتوجيه من المستوى السياسي، فُتح اليوم (الأربعاء) معبر زيكيم لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

ولدى تواصل وكالة فرانس برس مع متحدث باسم كوغات، قال إن المعبر سيبقى مفتوحاً بشكل "دائم"، على غرار معبر كرم أبو سالم الذي يدخل منه الجزء الأكبر من المساعدات إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 2023.

وأوضحت كوغات أنه ستُنقل المساعدات عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعد خضوعها لتفتيش أمني دقيق من قبل سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي كان يعتمد على معبر زيكيم للوصول إلى سكان شمال القطاع، إنه لم يتمكن من استلام البضائع منذ إغلاق المعبر في 12 سبتمبر/ أيلول.

ويشير عاملون في المجال الإنساني إلى أن إيصال المساعدات إلى غزة معقّد بسبب إجراءات التفتيش الأمنية الإسرائيلية الصارمة وقوائم طويلة من المواد المحظورة.

وبعد دخول المساعدات إلى غزة، سيكون توصيلها إلى وجهتها النهائية صعباً بسبب الطرق المحفوفة بالمخاطر نتيجة أعمال النهب.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير أصدره مؤخراً إن "فتح المعابر المباشرة إلى الشمال أمر حيوي لضمان وصول المساعدات الكافية إلى الناس في أقرب وقت ممكن".

وفي أغسطس/آب، صدر تقرير عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، استندت إليه الأمم المتحدة لإعلان حالة المجاعة في غزة، وهو ما وصفته كوغات بأنه يستند إلى "بيانات جزئية ومصادر غير موثوقة".