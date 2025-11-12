إيلاف من واشنطن: فجرت رسائل بريد إلكتروني صدرت حديثا عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي عن مفاجأة صادمة بخصوص الرئيس دونالد ترامب والمجرم الجنسي جيفري إبستين.

وأبانت الرسائل الصادرة حديثا أن جيفري إبستين، المدان بالجرائم الجنسية والذي أثار موته انتحارا تدقيقا مكثفا في الشخصيات البارزة التي عرفها، ذكر دونالد ترامب بالاسم عدة مرات في مراسلات خاصة على مدى الـ 15 عاما الماضية مع شريكته ومؤلف مقرب من دائرة ترامب.

وتضمنت رسائل البريد الإلكتروني الموجهة إلى شريكة إبستين القديمة غيسلين ماكسويل التي كانت تساعده في اصطياد الفتيات للاتجار جنسياً بهن، والتي أدينت بالاتجار بالجنس بعد وفاة إبستين، وإلى المؤلف مايكل وولف، محادثات يؤكد فيها إبستين أن ترامب قضى وقتا طويلا مع امرأة يصفها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بأنها ضحية للاتجار بالجنس الذي مارسه إبستين.

ترامب كان يعلم بشأن الفتيات

وشملت رسائل البريد الإلكتروني أيضا رسالة يؤكد فيها إبستين أن ترامب "كان يعلم بشأن الفتيات" – في إشارة على ما يبدو إلى ادعاء ترامب بأنه طرد إبستين من ناديه "مارالاغو" بسبب استغلاله للنساء الشابات العاملات هناك، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي صدرت حديثا.

أصدر الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب رسائل البريد الإلكتروني اليوم الأربعاء، بعد الحصول عليها بموجب أمر استدعاء لممتلكات إبستين في وقت سابق من هذا العام. ولم يتلق أو يرسل ترامب أيا من الرسائل، التي سبقت فترة توليه الرئاسة إلى حد بعيد، ولم يُتهم بارتكاب أي مخالفة جنائية تتعلق بإبستين أو ماكسويل، وفقاً لما نقله موقع شبكة RT عن مصادر صحفية وإعلامية أميركية.

الديموقراطيون يشوهون سمعة الرئيس

انتقدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الديمقراطيين في لجنة الرقابة على نشرهم الرسائل، زاعمة أن الأعضاء "سربوا رسائل بريد إلكتروني انتقائية لوسائل الإعلام الليبرالية لإنشاء سردية زائفة لتشويه سمعة الرئيس ترامب".

وقالت ليفيت: "هذه القصص ليست أكثر من جهود سيئة النية لتحويل الأنظار عن إنجازات الرئيس ترامب التاريخية، وأي أميركي لديه حس سليم يرى بوضوح من خلال هذه الخدعة الإلهاء الواضح عن إعادة فتح الحكومة مرة أخرى".

وقال وولف لشبكة CNN: "لا أتذكر السياق تماما. لكنني كنت منخرطا حينها في محادثة معمقة مع إبستين حول علاقته بترامب ويبدو أن هذا جزء من تلك المحادثة".

في إحدى رسائل البريد الإلكتروني المؤرخة في 2 أبريل (نيسان) 2011، والتي راجعتها CNN بشكل مستقل، أرسل إبستين رسالة إلى ماكسويل جاء فيها: "أريدك أن تدركي أن الكلب الذي لم ينبح هو ترامب، قضى/ت ساعات في منزلي معه، ولم يُذكر ولو لمرة واحدة. رئيس الشرطة، إلخ. أنا وصلت إلى نسبة 75%". وردت ماكسويل: "كنت أفكر في ذلك...".

وقد حدد أعضاء الحزب الجمهوري في لجنة الرقابة بمجلس النواب الشخص المحجوب اسمه بأنه فيرجينيا جيوفري، وهي إحدى أبرز الناجيات من إبستين والتي توفيت منتحرة في أبريل (نيسان)، واتهموا الديمقراطيين بإخفاء اسمها لأنها لم تزعم أن ترامب ارتكب أي خطأ.

فيرجينيا لم تتهم ترامب

في كتابها "فتاة لا أحد" (Nobody’s Girl)، كتبت جيوفري أن والدها، الذي كان عامل صيانة في مارالاغو في عام 2000، حصل لها على وظيفة كمسؤولة عن غرفة تبديل الملابس. وكتبت: "لم يكن ترامب ودودا أكثر من اللازم، وقال لي إن وجودي هنا رائع. سألني: 'هل تحبين الأطفال؟ هل تجالسين الأطفال عموما؟' وأوضح أنه يمتلك عدة منازل بجوار المنتجع كان يقرضها للأصدقاء، والعديد منهم لديهم أطفال بحاجة إلى رعاية". هي لا تتهم ترامب بسوء السلوك في الكتاب.

قبل حوالي ثلاث سنوات من رسالة البريد الإلكتروني – في يونيو (حزيران) 2008 – حُكم على إبستين بالسجن 18 شهرا في سجن شديد الحراسة بعد اعترافه بالذنب بتهم التماس الدعارة والتماس دعارة مع قاصر تحت سن 18 عاما.

وقد أُطلق سراحه من السجن في يوليو (تموز) 2009، بعد أن قضى 13 شهرا فقط. وبعد سنوات، واجهت صفقة الإقرار بالذنب تدقيقا إعلاميا، بما في ذلك من صحيفة ميامي هيرالد، وواجهت انتقادات واسعة لكونها متساهلة للغاية.

لم ترى ترامب في وضع غير لائق أبداً

وقالت ماكسويل لنائب المدعي العام تود بلانش في مقابلة في وقت سابق من هذا العام إنها "لم تشهد أبدا الرئيس في أي وضع غير لائق بأي شكل من الأشكال"، وأنها لا تتذكر رؤية ترامب في منزل إبستين على الإطلاق. وقالت إنها شاهدت الرجلين معاً في تجمعات اجتماعية.

وصرحت ماكسويل: "الرئيس لم يكن غير لائق مع أي شخص أبدا. في الأوقات التي كنت فيها معه، كان رجلا نبيلا من جميع النواحي".

كانت علاقة ترامب بإبستين تحت التدقيق وسط عاصفة سياسية في واشنطن حول ما إذا كانت الحكومة الفدرالية ستفرج عن ملفاتها المتعلقة بتاجر الجنس الراحل الذي توفي في السجن عام 2019، ومتى سيحدث ذلك.

وقد تصاعد الجدل في وقت سابق من هذا العام عندما أعلنت وزارة العدل التابعة لترامب أنها تتمسك باستنتاجها السابق بأن إبستين مات منتحرا وأنها لا تخطط لتقديم مزيد من المعلومات حول القضية.

أثار ذلك احتجاجا في الكونغرس وبين بعض أعضاء قاعدة "ماغا" الخاصة بترامب (شعار سياسي مرتبط بترامب: Make America Great Again"، والتي تعني بالعربية "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا")، وأنعش الجهود للحصول على معلومات جديدة.

نجحت لجنة الرقابة بمجلس النواب في السعي للحصول على مواد من ممتلكات إبستين، وهناك جهد منفصل جار في الكونغرس لفرض تصويت على إجبار الحكومة على الإفراج عن المزيد من الملفات. وسيحصل هذا الجهد على الدعم الحاسم رقم 218 عندما تؤدي النائبة أديليتا غريجالفا اليمين الدستورية الأربعاء.

وتضمن الإصدار الأخير أيضا رسائل بريد إلكتروني بين إبستين وولف، بما في ذلك رسالة من يناير (كانون الثاني) 2019 خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى وقبل حوالي سبعة أشهر من وفاة إبستين منتحراً في السجن.

ووفقا لرسالة البريد الإلكتروني التي راجعتها شبكة "CNN"، كتب إبستين إلى وولف على ما يبدو لمعالجة ادعاء ترامب بأنه طلب من إبستين الاستقالة من عضويته في نادي مارالاغو الرئاسي.

كتب إبستين: "قال ترامب إنه طلب مني الاستقالة"، مضيفا: "لم أكن عضوا على الإطلاق. بالطبع كان يعلم بشأن الفتيات لأنه طلب من غيسلين التوقف".