إيلاف من بغداد: وسط حالة من الترقب على المستويات كافة، تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، إعلان نتائج أولية، و لكنها تحمل مؤشرات شبه حاسمة للانتخابات في العراق، والتي أظهرت تصدر ائتلاف "كتلة التنمية والإعمار" بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الفائزين في العاصمة بغداد.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمرها الصحفي، مساء الأربعاء، إن العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية، مؤكدة أن الأجهزة الانتخابية عملت بكفاءة ومهنية، وأن المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين والكتل السياسية.

وأضافت أن نسبة المشاركة العامة بلغت 56.11% من مجموع الناخبين في عموم العراق، فيما بلغ عدد المصوتين في محافظة بغداد أكثر من مليونين و125 ألف ناخب، مشددة على أن نتائج العد اليدوي كانت متطابقة بنسبة 100% مع الفرز الإلكتروني.

بغداد

أوضحت المفوضية أنه تم استلام نتائج 900 محطة اقتراع في بغداد، وأن البيانات الأولية تشير إلى تصدر ائتلاف "الإعمار والتنمية" بزعامة محمد شياع السوداني بعد حصوله على 411,026 صوتًا، يليه حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي بـ 284,035 صوتًا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بـ228 ألفا، ثم تحالف قوى الدولة قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم بـ138,802 صوتًا، تلاه كتلة الصادقون بزعامة قيس الخزعلي بـ 128,079 صوتًا.

نينوي

وفي محافظة نينوى، أظهرت النتائج تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بعد حصوله على 189 ألف صوت، متقدماً على باقي القوى السياسية في المحافظة.

وجاء في المرتبة الثانية تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بعد حصوله على 157 ألف صوت، فيما حلّ ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة السوداني في المرتبة الثالثة بـ 146 ألف صوت.

أربيل

وفي محافظة أربيل، تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني القائمة بحصوله على 369 ألف صوت، فيما جاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني في المرتبة الثانية بـ 97 ألفًا و131 صوتًا.

وجاء في المركز الثالث تيار الموقف الوطني، تلاه حراك الجيل الجديد بزعامة سروة عبد الواحد في المرتبة الرابعة، ثم الاتحاد الإسلامي الكردستاني خامسًا.

البصرة

في محافظة البصرة جنوب العراق، أعلنت المفوضية عن تصدر “تحالف تصميم” بزعامة المحافظ أسعد العيداني نتائج التصويت في محافظة البصرة بحصوله على نحو 174 ألف صوت، تليه كتلة “صادقون” التابعة لحركة عصائب أهل الحق بـ 150 ألف صوت، فيما حلّ ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة السوداني في المرتبة الثالثة بـ 125 ألف صوت.

الأنبار

وفي محافظة الأنبار، تصدّر حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي نتائج المحافظة بحصوله على نحو 212 ألف صوت، فيما حلّ تحالف "العزم" بزعامة النائب مثنى السامرائي في المرتبة الثانية بأكثر من 78 ألف صوت.

القادسية

في محافظة الديوانية (القادسية)، حيث حلّ ائتلاف الإعمار والتنمية في المركز الأول بحصوله على 70 ألف صوت، تلاه ائتلاف دولة القانون بـ 52 ألف صوت، ثم منظمة بدر وحركة صادقون بـ 34 ألف صوت لكل منهما.

السليمانية

في محافظة السليمانية، حل الاتحاد الوطني الكردستاني أولاً وتيار الموقف الوطني ثانياً والجيل الجديد ثالثاً.