شارك الآلاف من الناخبين العراقيين، الثلاثاء 11 من نوفمبر/تشرين الثاني، في الانتخابات التشريعية لاختيار ممثلين عنهم في مجلس النواب الجديد، في سادس انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الغزو الأمريكي وسقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.

ويحق لأكثر من 20 مليون عراقي المشاركة في الاقتراع لاختيار 329 عضوا. ويُخصص مجلس النواب 46 مقعدا لإقليم كردستان العراق، منها خمسة مقاعد للأقليات.

وأفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن نسبة المشاركة النهائية تجاوزت 55 في المئة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت.

وبلغ عدد المرشحين 7743 مرشحا ضمن قوائم وتحالفات متعددة، نحو ثلثهم من النساء. ويشارك في هذه الانتخابات 75 مرشحا مستقلا.

وطبقا للدستور العراقي، فإن التمثيل النسائي في مجلس النواب يجب ألا يقل عن 25 في المئة. وتستمر الدورة البرلمانية لمجلس النواب مدة أربع سنوات.

وبلغ عدد مراكز التصويت 8703 مراكز، وعدد محطات التصويت العام 39285 محطة، موزعة على المحافظات العراقية المختلفة.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، أن مفوضية الانتخابات (لجنة المراقبين الدوليين) سجلت 25 جهة مراقبة دولية ومنظمات محلية تتابع مجريات العملية الانتخابية.

وبدأت عمليات التصويت في تمام الساعة السابعة صباحا (التوقيت المحلي في العراق) واستمرت إلى الساعة السادسة مساء (توقيت بغداد).

ويُتوقع أن تبدأ النتائج الأولية غير النهائية في الظهور خلال 24 ساعة من إغلاق مراكز الانتخاب.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بمجريات العملية الانتخابية، موكدا أن الانتخابات جَرَت في "أجواء آمنة ومستقرة".

كما حث الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، المواطنين العراقيين على المشاركة في الانتخابات، مؤكدا العمل على "دعم مجلس النواب المقبل لتشريع القوانين المهمة".

وقال رشيد، في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، الإثنين، أن "المشاركة الفعالة والواسعة في الانتخابات هي طريقنا الوحيد لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وتطوير نظامنا السياسي ومنع الدكتاتورية والتفرد بالسلطة".

في المقابل، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات 2025 ترشحا وانتخابا. وقال الصدر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن ندفع الفاسد بالإصلاح، فانتخاب المُجَرَب يعني تجذر الأفسد وهيمنة الفاسد".

ومن أبرز الكتل المشاركة في الانتخابات: "ائتلاف الإعمار والتنمية" الذي يترأسه رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

كما شارك في السباق الانتخابي "حزب تقدم" الذي يقوده رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.

وفي إقليم كردستان العراق، تبرز المنافسة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني.

كما تضم انتخابات هذا العام عددا من المرشحين الشباب الذين يرغبون في دخول عالم السياسة.

ويأمل عراقيون في أن تغير نتائج انتخابات 2025 التوازنات التقليدية داخل مجلس النواب، إذ يرى الكثير من العراقيين أن الكتل الانتخابية التقليدية لم تنجح على مدار سنوات في إحداث تغيير حقيقي يتناسب مع تطلعات الشعب العراقي.

وتتقاسم مكونات ثلاث رئيسية السلطات في العراق، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى المكون الكردي، ورئاسة الوزراء إلى المكون الشيعي، بينما يتولى السُنة رئاسة مجلس النواب.

ويأمل العراقيون أن تكون مخرجات انتخابات 2025 مختلفة عن سابقاتها من حيث النزاهة والشفافية، وأن تفضي إلى مجلس نواب يعبر بصدق عن الإرادة الشعبية، لا عن توازنات القوى أو المحاصصة الحزبية.

ويطالب الناخب العراقي بتحسين الأداء الحكومي بما يعود بالفائدة على الوضع الاقتصادي، فضلا عن مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتعزيز استقلال العراق، بعيدا عن النفوذ الخارجي، سواء الإقليمي أو الدولي.

وفي حالة عدم تمكن أي من الكتل والأحزاب السياسية من إحراز الأغلبية المطلقة، فمن المتوقع أن تدخل هذه الكتل في محادثات لتقاسم المناصب الحكومية واختيار رئيس للوزراء.

