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إيلاف من بيروت: "يقف جناح المملكة المتحدة منارة للأمل، شامخًا في قلب أكبر عرض في العالم"، بهذه الكلمات أعلن حساب بريطانيا في معرض "إكسبو 2020 دبي" على موقع "تويتر" عن افتتاح مبنى الجناح، في "أعظم معرض على الأرض"، وفقًا للحساب الرسمي.

ونشر الحساب شريط فيديو، عن مشاركة المملكة المتحدة في "إكسبو 2020 دبي"، كشف تفاصيل جناحها العملاق الذي بُني على مدار 5 سنوات.

ويتابع الحساب الرسمي في دعوته للمشاركة، بالقول: "نحن جاهزون لأجلك. تعال وزرنا من يوم الجمعة واستمتع بتجربة المملكة المتحدة، من على بعد أكثر من 8 آلاف كيلومتر من شواطئنا".

The UK Pavilion, a beacon of hope, standing tall in the heart of the world's greatest show. We are ready for you, #Expo2020.

Come and visit us from Friday and experience the UK, from over 8,000km away from our shores.🇬🇧#UKPavilion2020 pic.twitter.com/HzvgDcIh3a — UK at Expo 2020 Dubai (@UKPavilion2020) September 29, 2021

مشروع "رسالة الإختراق"

والمبنى مستوحى من أحد مشاريع عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ "رسالة الإختراق"، ويقول القائمون عليه إنّ الجناح "يدعو إلى التفكير في الرسالة التي يسعون إلى توصيلها للتعبير عن أنفسنا ككوكب إذا واجهنا يومًا ما حضارات متقدّمة أخرى في الفضاء".

وفي دعوة تنطوي على تشجيع كبير للحضور، يقول المنظّمون بجناح المملكة المتحدة: "سنحتفل بالأشخاص غير العاديين والأماكن والتكنولوجيا والأفلام والرياضة والموسيقى والطعام والموضة، لنمنحك جزءًا من المملكة المتحدة في دبي".

Live large in the UAE! The #UAE is a modern country rooted in its rich tradition. Familiarising yourself with local laws and customs will ensure your visit is enjoyable and trouble free. Find out more here: https://t.co/IGU5TKVdNK@UKPavilion2020 #ConsularUKinUAE pic.twitter.com/RsfMuyMmFL — UKinUAE 🇬🇧🇦🇪 (@ukinuae) September 30, 2021

الكلية الملكية للفنون

وتنضم الكلية الملكية للفنون (RCA)، جامعة الفن والتصميم الرائدة في العالم، إلى جناح المملكة المتحدة في "إكسبو 2020 دبي" كشريك تراثي رسمي، بعد أن كان لها دور فعّال في إنشاء أوّل معرض عالمي في لندن وذلك عام 1851.

كما توفّر الكلية الملكية للفنون لطلّاب الدراسات العليا فرصًا لا مثيل لها، لتطوير مشاريع متعدّدة التخصّصات من شأنها تغيير العالم.

ويقع جناح المملكة المتحدة في منطقة الفرص في إكسبو 2020، وسيفتح أبوابه من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً كل يوم.