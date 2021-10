إيلاف من بيروت: "يقف جناح المملكة المتحدة منارة للأمل، شامخًا في قلب أكبر عرض في العالم"، بهذه الكلمات أعلن حساب بريطانيا في معرض "إكسبو 2020 دبي" على موقع "تويتر" عن افتتاح مبنى الجناح، في "أعظم معرض على الأرض"، وفقًا للحساب الرسمي.

ونشر الحساب شريط فيديو، عن مشاركة المملكة المتحدة في "إكسبو 2020 دبي"، كشف تفاصيل جناحها العملاق الذي بُني على مدار 5 سنوات.

ويتابع الحساب الرسمي في دعوته للمشاركة، بالقول: "نحن جاهزون لأجلك. تعال وزرنا من يوم الجمعة واستمتع بتجربة المملكة المتحدة، من على بعد أكثر من 8 آلاف كيلومتر من شواطئنا".

The UK Pavilion, a beacon of hope, standing tall in the heart of the world's greatest show. We are ready for you, #Expo2020.

Come and visit us from Friday and experience the UK, from over 8,000km away from our shores.🇬🇧#UKPavilion2020 pic.twitter.com/HzvgDcIh3a